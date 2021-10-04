بشائر الخير.. انتهاء الموجة الرابعة لـ كورونا في مصر قريباً | تفاصيل

مازالت الموجة الرابعة من فيروس كورونا التاجي، محط اهتمام العالم بعد زيادة نسب إصابات كورونا مؤخراً، ودخلت الموجة الرابعة مصر مؤخراً وأعلن مسؤلي الصحة أن ذروة الموجة الرابعة ستكون خلال شهر أكتوبر خاصة مع تغيير الفصول، لكن حتى الأن الأمر مستقر نسبياً في مصر فيما يتعلق بأعداد الإصابات والوفيات أيضاً.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أدلت اليوم بتصريحات هامة حول الموجة الرابعة في مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الأمريكي، أسدلت فيه الستار على العديد من الأمور الهامة التي تشغل بال المصريين وعلى رأسها تأجيل الدراسة بسبب كورونا.

الموجة الرابعة في مصر

ومن أهم تصريحات وزيرة الصحة اليوم، موقف مصر من الموجة الرابعة التي تهدد المواطنين خاصة مع بداية العام الدارسي واقتراب فصل الشتاء، لكن الوزيرة أكدت أن مصر تشهد استقرارا في عدد إصابات فيروس كورونا خلال العشر أيام الماضية، مشيرة إلى أن مصر تشهد أقل عدد وفيات خلال الموجة الرابعة بسبب التوسع في تطعيم عدد كبير من كبار السن.

كما طمأنت الوزيرة المصريين، حيث أوضحت أن الثبات الخاص بالإصابات اليومية لكورونا إذا استمر خلال شهر أكتوبر الجارى سيكون هناك انحسار الموجة الرابعة لكورونا.

وأضافت الوزيرة: "علينا جميعا الحصول على لقاحات كورونا فهى آمنة وتمنع الإصابة لحد كبير"، مشيرة إلى أنه يتم توفيرها بالمجان للجميع، وتابعت: "يجب الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية فالتطعيمات لا تمنع الإصابة".

حقيقة تأجيل الدراسة

أما عن تأجيل الدراسة، فحسمت الوزيرة الأمر بشكل نهائي وصريح حيث قالت: "مفيش تأجيل للدراسة، وعاملين احتياطاتنا وطعمنا 70% من العاملين بالمنظومة التعليمية وأن95% من الطلبة حصلوا على اللقاح".

وتابعت وزيرة الصحة: “محدش هيستمر في عمله في التعليم لو مش واخد اللقاح، وبالنسبة للطلبة إلي مش واخد اللقاح مش هيدخل الحرم الجامعي”.

مليون ونصف جرعة من لقاح فايزر

ومن التصريحات الهامة أيضاً اليوم، أكدت الوزيرة أن مصر استقبلت مليون و 612 ألفًا و 260 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI).

كما أوضحت أن الشحنة التى تم استلامها من لقاحات فايزر هي الأولى ضمن سلسلة شحنات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر تبلغ حوالي 8 ملايين جرعة منوعة بين لقاح فايزر وموديرنا.

أما عن اللقاح المصري، فأكدت وزيرة الصحة قائلة: “نقوم حاليا بتصنيع لقاح سينوفاك محليا وهناك كميات كبيرة متوفرة بكل المراكز على مستوى الجمهورية”.