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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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للاندماج فى الاقتصاد الرسمى .. الضرائب : حصر صفحات التجارة الالكترونية علي الفيس بوك..فيديو

التجارة الالكترونية
التجارة الالكترونية

قال صلاح اسماعيل رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، إن الدولة المصرية بدأت بالفعل في إجراءات حصر الصفحات التي تقوم بعملية التجارة الالكترونية علي الفيس بوك والمنصات العالمية ونقوم بتوجيهها للدخول في الاقتصاد الرسمي .

وأضاف صلاح إسماعيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، أن جائحة كورونا هي التي ساعدت المواطنين والتجار على الإقبال على التعامل مع التجارة الالكترونية  مؤكدا أن قانون تنظيم التجارة الإلكترونية متواجد منذ عام 2005 .

 

الضرائب لـ اليوتيوبر : يجب التوجه للمأمورية وفتح ملف للتسجيل

 

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تم إتاحة فتح الملفات الضريبية لمزاولى نشاط التجارة الالكترونية بعنوان الإقامة مع تقديم صورة عقد الايجار أو التمليك مع ايصال مرافق حديث ، وذلك فى إطار التيسيرات التى تقدمها المصلحة لمزاولى نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل بالمصلحة.

لافتًا إلى متابعة  وزارة المالية لجهود مصلحة الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة  التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية ، وتحديد من يقوم بها  ، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية ، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة  .

 

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