حكاية السهرة | سيبوه ياخد فرصته.. عندما تخلى رشدي أباظة عن نجوميته لصالح محمود ياسين

حكايات عديدة شهدتها كواليس الأفلام قديماً بين نجوم الزمن الجميل خلف الكاميرات، حين كان الرقي في التعامل هو أساس العلاقات حتى أوقات الأختلاف، ورغم مرور السنوات على أفلام الأبيض و الأسود إلاأن الكواليس مازالت حاضرة في أذهان الجمهور والقصص واللفتات الإنسانية بين النجوم وبعضهما .

قصتنا اليوم عن موقف إنساني حدث بين النجمين رشدي أباظة و محمود ياسين خلال تصوير فيلم أين عقلي عام 1974 ، كان حينها محمود ياسين نجم السبعينيات وبدأ يتخذ طريقه للشهرة والنجومية، أما رشدي أباظة كان قد حصد مايكفي من شهرته منذ الخمسينيات، لذا كان لديه دافع قوي لمساعدة النجوم الجدد إلى الأمام لإيمانه بمدى التغييرات التي حدثت في المجتمع وذوق المشاهد وطبيعة العمل نفسه .

بعد الانتهاء من تصوير فيلم أين عقلي بطولة رشدي أباظة و سعاد حسني ومحمود ياسين، كُتب اسم محمود ياسين على التتر أولاً قبل النجم رشدي أباظة، وحينها كان ياسين في بدايات مشواره الفني، وكان من الطبيعي أن يتم احتساب عامل الأقدمية والنجومية والشهرة، وكتابة اسم رشدي أباظة أولاً، لكنه كان له رأي آخر تماماً .

محمود ياسين حين شاهد التتر والأفيش، علق عليه ورفض وضع اسمه قبل رشدي أباظة، وطلب قائلا :" اسم رشدي ينكتب الأول"، وبعد أن علم أباظة بالقصة، رفض تماماً هذا الطلب ولم يدقق في تفصيلة مثل هذه رغم شهرته ونجوميته، وطلب الاحتفاظ بالتتر كما هو وعدم تغييره لأجل وضع اسمه في البداية .

محمود ياسين روى تفاصيل هذه القصة كاملة في إحدى لقاءاته الإعلامية قديما، وقال أن رشدي أباظة حين عرف قصة التتر وأفيش فيلم أين عقلي، قال :" أيه يعني اسمه يجي في الأول ، ماتسيبوه ياخد فرصته، الناس عرفت مين هو رشدي أباظة خلال لكن هو لسة على الطريق" .

وعلق محمود ياسين على موقف رشدي أباظة قائلاً :" لما عرفت تصرف رشدي كبر في نظري أكتر ماهو كبير، لأن موقفه ده لا يدل إلا على أخلاق صاحبه وحبه الخير للجميع، والأهم ثقته بنفسه ونجوميته، فهو بالفعل متأكد من أنها لن تؤثر في نجوميته وحب الناس ليه، ولو اسمه لم يكتب من الأساس هيظل هو نجم العمل ومصدر جذب الجمهور ".