عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حكاية السهرة | سيبوه ياخد فرصته.. عندما تخلى رشدي أباظة عن نجوميته لصالح محمود ياسين

صدى البلد

حكايات عديدة شهدتها كواليس الأفلام قديماً بين نجوم الزمن الجميل خلف الكاميرات، حين كان الرقي في التعامل هو أساس العلاقات حتى أوقات الأختلاف، ورغم مرور السنوات على أفلام الأبيض و الأسود إلاأن الكواليس مازالت حاضرة في أذهان الجمهور والقصص واللفتات الإنسانية بين النجوم وبعضهما . 

 

قصتنا اليوم عن موقف إنساني حدث بين النجمين رشدي أباظة و محمود ياسين خلال تصوير فيلم أين عقلي عام 1974 ، كان حينها محمود ياسين نجم السبعينيات وبدأ يتخذ طريقه للشهرة والنجومية، أما رشدي أباظة كان قد حصد مايكفي من شهرته منذ الخمسينيات، لذا كان لديه دافع قوي لمساعدة النجوم الجدد إلى الأمام لإيمانه بمدى التغييرات التي حدثت في المجتمع وذوق المشاهد وطبيعة العمل نفسه . 

بعد الانتهاء من تصوير فيلم أين عقلي بطولة رشدي أباظة و سعاد حسني ومحمود ياسين، كُتب اسم محمود ياسين على التتر أولاً قبل النجم رشدي أباظة، وحينها كان ياسين في بدايات مشواره الفني، وكان من الطبيعي أن يتم احتساب عامل الأقدمية والنجومية والشهرة، وكتابة اسم رشدي أباظة أولاً، لكنه كان له رأي آخر تماماً .

 

محمود ياسين حين شاهد التتر والأفيش، علق عليه ورفض وضع اسمه قبل رشدي أباظة، وطلب قائلا :" اسم رشدي ينكتب الأول"، وبعد أن علم أباظة بالقصة، رفض تماماً هذا الطلب ولم يدقق في تفصيلة مثل هذه رغم شهرته ونجوميته، وطلب الاحتفاظ بالتتر كما هو وعدم تغييره لأجل وضع اسمه في البداية . 

محمود ياسين روى تفاصيل هذه القصة كاملة في إحدى لقاءاته الإعلامية قديما، وقال أن رشدي أباظة حين عرف قصة التتر وأفيش فيلم أين عقلي، قال :" أيه يعني اسمه يجي في الأول ، ماتسيبوه ياخد فرصته، الناس عرفت مين هو رشدي أباظة خلال لكن هو لسة على الطريق" . 

وعلق محمود ياسين على موقف رشدي أباظة قائلاً :" لما عرفت تصرف رشدي كبر في نظري أكتر ماهو كبير، لأن موقفه ده لا يدل إلا على أخلاق صاحبه وحبه الخير للجميع، والأهم ثقته بنفسه ونجوميته، فهو بالفعل متأكد من أنها لن تؤثر في نجوميته وحب الناس ليه، ولو اسمه لم يكتب من الأساس هيظل هو نجم العمل ومصدر جذب الجمهور ". 

رشدي أباظة محمود ياسين فيلم أين عقلي رشدي أباظة و محمود ياسين أفلام رشدي أباظة

ترشيحاتنا

كيف أحافظ على الصلاة في وقتها .. نصيحة دارالإفتاء

احتجاز نجل شاروخان حتى 7 أكتوبر بعد رفض المحكمة طلب الكفالة

ده ساحر.. عمرو أديب: محمد صلاح أفضل من ميسي ورونالدو ونيمار

أفضل دعاء لحفظ الأبناء .. ردده مع اقتراب العام الدراسي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 5/10/2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

علاء زينهم: شاركت بأعمال مع الفنان عادل إمام لمدة 16 سنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

خبير معلومات يوضح سبب توقف فيسبوك وواتس اب وانستجرام ..فيديو

40 تصريحا جديدا من وزير التعليم لحسم الجدل قبل بدء الدراسة بأيام

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة تمكن طفل صيني عمره 13 عامًا من تعطيل فيس بوك وواتساب

حكاية السهرة | سيبوه ياخد فرصته.. عندما تخلى رشدي أباظة عن نجوميته لصالح محمود ياسين

عالم أوفلاين.. لماذا سعى الهاكرز الصيني لـ وقف فيسبوك وإنستجرام وواتس آب وتهديد جوجل؟

الخدمة لن تعود قبل 24 ساعة.. القصة الكاملة لعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام

فيديو

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ