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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل وزارة الإعلام السعودية: معرض الرياض الدولي للكتاب الأكبر في تاريخ المملكة

صدى البلد

 قال الدكتور خالد الغامدي وكيل وزارة الإعلام السعودية للعلاقات الإعلامية الدولية، إن معرض الرياض الدولي للكتاب يضم أكثر من مليون عنوان كتاب وبمشاركة واسعة من جانب الدول العارضة.

وتابع الغامدي تصريحات لقناة " إكسترا نيوز"،: " معرض الرياض الدولي من أكبر المعارض في تاريخ المملكة، لافتا إلي أن دولة العراق ضيف شرف في المعرض.

وأردف:"شارك في المعرض 1000 دار نشر من 30 دولة، كما أن المعرض يهتم بالجانب الاقتصادى بمشاركة خبراء في هذا المجال".
وأوضح الغامدي:" الثقافة المصرية لها أثرها على المجتمع السعودى، وستشكل لجنة سعودية مصرية لوضع خطة تنفيذية للتعاون في جميع المجالات".

وزارة الاعلام المملكة العربية السعودية الثقافة المصرية معرض الكتاب الاعلام السعودى إكسترا نيوز

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