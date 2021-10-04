خبير معلومات يوضح سبب عطل مواقع التواصل الاجتماعي ..فيديو

قال الدكتور نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولي ، إن توقف مواقع الاجتماعي تمس الاقتصاد العالمي وأمن المعلومات وتؤثر بالسلب علي الدعاية والاعلان ، مؤكدا ان خسائر البورصة تعدت الـ60 مليار دولار والخسائر المالية صعب حسابها الآن .

وأضاف نبيل زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، أن مديرة المحتوي السابقة لشركة فيس بوك أكدت ان الفيس ينشر معلومات تؤثر علي المجتمع الأمريكي لافتا الي ان العالم الآن أصبح قرية صغيرة مترابطة مع بعضها البعض بسبب مواقع التواصل الاجتماعي .

ومن جانبه أوضح مصطفي أبو جمرة خبير تكنولوجيا المعلومات ، أن الفيس بوك يعمل علي مجموعة من السيرفرات الموزعة علي الكرة الأرضية ، لافتا إلى أن شركة فيسبوك لم تخطئ والخطأ نابع من الشركة المسئولة عن نقل البيانات .