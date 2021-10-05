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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. تفاصيل الدراسة في جامعة المنصورة الأهلية الجديدة

جامعة المنصورة الاهلية
جامعة المنصورة الاهلية الجديدة

تشهد الجامعات الأهلية إقبالًا كثيفًا من جانب الطلاب منذ افتتاحها، نظرًا لما تقدمه من برامج تساعد على توفير تجربة تعليمية عالمية على أرض مصر، ولذلك يستعرض لكم “صدى البلد”  كليات وبرامج والمصروفات الدراسية والأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة المنصورة الجديدة الأهلية في تنسيق الجامعات 2021.

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تنسيق الجامعات 2021.. قواعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

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تنسيق الجامعات 2021.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية

رابط تنسيق الجامعات الأهلية

تنسيق الجامعات 2021.. أعلن مكتب تنسيق القبول الجامعات المصرية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة)، عن استمرار فتح باب التسجيل لرابط تنسيق الجامعات الأهلية لجميع طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، حتى يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 لمن لم يسبق له التقدم للجامعات الأهلية على موقع التنسيق الإلكترونى.

تنسيق الجامعات 2021.. كما يتيح موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الفرصة لتعديل الرغبات،  للطلاب الذين استنفذوا رغباتهم ولم يتم ترشيحهم في المراحل السابقة.

جامعة المنصورة الاهلية الجديدة

إدارة الجامعة أقرت بأن الاتصال بهم لا يتم من خلال ارقام الهواتف وإنما يتم من خلال الموقع الرسمي للجامعة.

أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالجامعة وهو [email protected] وهذا من أجل الاستفسار عن تنسيق ومصروفات جامعة المنصورة الجديدة 2021-2022.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة

يبحث  طلاب الثانوية العامة الناجحين ضمن الدور الأول  عن مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2021 وهي كالاتي : 

– مصاريف كلية الطب في جامعة المنصورة الجديدة الأهلية 105 آلف جنيه.

– مصاريف كلية الأسنان الجامعة المنصورة الجديدة 97 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلوم الصيدلية الجامعة المنصورة الجديدة 85 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلاج الطبيعي الجامعة المنصورة الجديدة 63 ألف جنيه.

– مصروفات كلية علوم التمريض الجامعة المنصورة الجديدة 31 ألف جنيه.

– مجال الزراعات الصحراوية الجامعة المنصورة الجديدة  43 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلوم الأساسية المتقدمة الجامعة المنصورة الجديدة 48 ألف جنيه.

– مجال الغذاء والصناعات الغذائية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

– مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

– مصاريف كلية اللغات التطبيقية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

– مصاريف كلية الدراسات القانونية الجامعة المنصورة الجديدة 45 ألف جنيه.

– مصروفات كلية العلوم الإدارية الجامعة المنصورة الجديدة 46 ألف جنيه.

– مجال السياحة والضيافة الجامعة المنصورة الجديدة 40 ألف جنيه.

– مجال الإنتاج الإعلامي 50 الجامعة المنصورة الجديدة ألف جنيه.

– مصاريف كلية الفنون الجامعة المنصورة الجديدة 49 ألف جنيه.

– مصروفات كلية العلوم الهندسية الجامعة المنصورة الجديدة 69 ألف جنيه.

– مصاريف كلية حاسبات أو علوم وهندسة الحاسبات 69 الجامعة المنصورة الجديدة ألف جنيه.

– مصاريف كلية العمارة الجامعة المنصورة الجديدة 69 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة لتقديم:

1. أصل الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والاجنبية موثق من السفارة والخارجية المصرية ومعتمد.

2. أصل شهادة الميلاد.

3. صورة البطاقة.

4. 6 صور شخصية.

5. نموذج 2 جند و6 جند للذكور.

تخصصات جامعة المنصورة الجديدة

تتوفر 7 مجالات للدراسة في جامعة المنصورة الجديدة وهي :

مجال الأعمال يتضمن:

برنامج ريادة الأعمال والابتكار.
برنامج الإدارة.
برنامج التمويل والاستثمار.
برنامج المحاسبة ونظم المعلومات.
برنامج التسويق.


مجال علوم وهندسة المنسوجات ويتضمن:

برنامج هندسة وتكنولوجيا المنسوجات.
برنامج كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات.
برنامج إدارة وتسويق الملابس.
برنامج تصميم المنسوجات والموضة.


مجال العلوم الهندسية ويتضمن:

 برنامج الهندسة النووية ونظم الطاقة ، برنامج الهندسة الطبية الحيوية ، برنامج هندسة وإدارة الإنشاءات ، برنامج الهندسة الكيميائية ، برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء .


مجال علوم وهندسة الحاسبات ويتضمن:

 برنامج علوم الحاسب ، برنامج علوم الذكاء الاصطناعي ، برنامج هندسة الحاسب ، برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي ، برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية .


مجال العلوم الأساسية ويتضمَّن:

برنامج الكيمياء الصناعية ، برنامج البيولوجيا الجزيئية ، برنامج علوم الأدلة الجنائية.
برنامج الطب والجراحة التكميلي المبني على المجتمع.

برنامج طب الأسنان
ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب السلوكيات والمهارات: المعرفة والخبرة والتفكير النقدي التحليلي ومهارات حل المشكلات والاحترافية والقيم الأخلاقية والمهارات الإجرائية والفنية.

كليات جامعة المنصورة الجديدة

كلية الأعمال.
كلية المعاملات القانونية الدولية. 
كلية علوم وهندسة المنسوجات.
كلية الهندسة.
كلية علوم وهندسة الحاسبات. 
كلية العلوم.
كلية الطب.
كلية طب الأسنان. 
كلية الصيدلة.

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