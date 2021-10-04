برأس مال مليار جنيه.. البورصة السلعية مزايا وفوائد عديدة لضبط الأسواق

قال الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إنشاء البورصة السلعية تم برأس مال مليار جنيه وتم دفع 10% من هذه القيمة.

وتابع عشماوي خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز": "تم عرض استراتيجية منظومة التجارة الداخلية على الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل 4 سنوات بمحاورها الأربعة المتمثلة في بورصة سلعية وأسواق جملة ومستودعات استراتيجية ومناطق لوجستية".

وأوضح عشماوي: "عملنا دراسة على مستوى الجمهورية دراسة اقتصادية باحتياجات كل محافظة من خلال بعد المحددات مثل الكثافة السكانية ومستوى الدخل مستوى الدخل والإنفاق ومتوسط دخول الأسرة واستطعنا الوصول إلى احتياجات كل محافظة بشكل دقيق".



وأشار إلي أن البورصة السلعية آلية مبتكرة لضبط منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها، حيث تم تجربتها في موسم القمح خلال شهر إبريل الماضى.