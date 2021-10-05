دعاء طلوع الشمس للتحصين من الشيطان مستجاب.. ردده الآن

دعاء طلوع الشمس للتحصين من الشيطان مستجاب.. الشمس آية عظيمة أقسم بها الله جل وعلا في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، ولا يمكن لإنسان أن يتعايش على سطح هذا الكون الفسيح دون ضوء الشمس، ومهما بلغت حضارات البشر من ازدهار واكتشافات لمصادر الضوء، تظل الشمس واحدة من نعم الله التي عجز العقل أمامها وما يحدث داخلها من انشطارات وتفجيرات ذرية، تبرهن على قدرة الحكيم الخبير جل شأنه.

دعاء طلوع الشمس للتحصين من الشيطان مستجاب .. وشروق الشمس وطلوعها كما يذهب الفقهاء هو بداية خروجها من جهة الشرق، يقول ابن منظور في لسان العرب: الشرق هو المكان الذي تشرق فيه الشمس، ويُقال أشرقت الشمس أي طلعت، وأضاءت وجه الأرض، ويقول الحطاب في مواهب الجليل الشروق الشرعي هو طلوع أو شروق أول حاجب الشمس، وورد ذكر شروق الشمس في القرآن في سورة الكهف بهذا المعنى حيث يقول تعالى: "وَتَرَى الشَّمسَ إِذا طَلَعَت تَزاوَرُ عَن كَهفِهِم ذاتَ اليَمينِ".

دعاء طلوع الشمس للتحصين من الشيطان مستجاب.. ويُعدُّ طلوع الشمس آخر وقتٍ لأداء فريضة الفجر بحسب جمهور الفُقهاء، ودليلهم حديث الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: "إنَّ للصلاةِ أولًا وآخرًا، وإنَّ أولَ وقتِ الفجرِ حين يطلعُ الفجرُ، وإنَّ آخرَ وقتِها حين تطلعُ الشمسُ"، أي أن وقت الشروق يُمثِّل نهاية وقت الفجر، وأن وقت صلاة الفجر يمتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لحديث النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم: "وقْتُ صلاةِ الصبحِ من طلوعِ الفجرِ ما لم تطلُعِ الشمسُ".

دعاء طلوع الشمس للتحصين من الشيطان مستجاب .. ومما يُستحَبّ من الأذكار عند ارتفاع الشمس، التّسبيح والتّحميد؛ فقد رُوِي عن عمرو بن عبسة أنّه قال:"ما تَسْتَقِلُّ الشمسُ فَيَبْقَى شيءٌ من خَلْقِ اللهِ -عزَّ وجلَّ- إلَّا سَبَّحَ اللهَ -عزَّ وجلَّ- وحَمِدَهُ، إلَّا ما كان مِنَ الشيطانِ وأَعْتَى بَنِي آدمَ، فَسَأَلْتُ عن أَعْتَى بَنِي آدمَ؟ فقال: شِرَارُ الخَلْقِ، أوْ قال: شِرَارُ خَلْقِ اللهِ"، ويقصد بـ (ما تستقلّ الشّمس)؛ أي أنّها ترتفع وتتعالى بقَدْر رمح، ففي هذا الوقت لا يبقى شيء ممّا خلقه الله تعالى إلّا ويُسبّحه ويحمده، فقد قال الله تعالى: (وَإِن مِن شَيءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ...)، فكلّ ما خلقه الله -تعالى- يُسبّحه ويحمده، إلّا ما ورد ذِكره في الحديث السابق من الشّياطين وغير المُكلّفين من الناس.

دعاء طلوع الشمس للتحصين من الشيطان مستجاب

- عَنْ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: « اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عند طلوع الشمس:"الحمدُ للهِ الذي وهبَ لنا هذا اليومَ، وأقالنا فيهِ عثراتناۚ".

- الحمد لله الذي جللنا اليوم عافيته، وجاء بالشمس من مطلعها، اللهم أصبحت أشهد لك بما شهدت به لنفسك، وشهدت ملائكتك، وحملة عرشك، وجميع خلقك أنك الله لا إله إلا أنت القائم بالقسط، لا إله إلا أنت العزيز الحكيم، أكتب شهادتي بعد شهادة ملائكتك وأولي العلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإليك السلام، أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تعطينا رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي، وأصلح لي آخرتي التي إليها منقلبي.

- عن أبي ذر رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏مَنْ قالَ فِي دُبُرِ صَلاةِ الصُّبْحِ وَهُوَ ثانٍ رِجْلَيهِ قَبْلَ أنْ يَتَكَلَّمَ‏:‏ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيي وَيُمِيتُ وَهُوَ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَناتٍ، ومُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجاتٍ، وكانَ يَوْمَهُ ذلكَ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلّ مَكْرُوهٍ وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطانِ ولَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أنْ يُدْرِكَهُ في ذلكَ اليَوْمِ إِلاَّ الشِّرْكَ باللَّهِ تَعالى.

- عن مسلم بن الحارث التميمي الصحابي رضي اللّه عنه، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه أسرّ إليه فقال‏:‏ إذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلاةِ المَغْرِبِ فَقُلِ‏:‏ اللَّهُمَّ أجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فإنَّكَ إذَا قُلْتَ ذلكَ ثُمَّ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْها، وإذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كذَلِكَ، فإنَّكَ إنْ مُتَّ مِنْ يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْها‏"‏‏.

- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال‏:‏ جاء رجلٌ إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فقال‏:‏ يارسول اللّه‏!‏ ما لقيتُ من عقرب لدغتني البارحة‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏أما لَوْ قُلْتَ حِينَ أمْسَيْتَ‏:‏ أعُوذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرّ ما خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ‏"‏.