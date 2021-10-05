أفضل الوصفات لتخسيس دهون الظهر وصفات لتخسيس دهون الظهر إذا كان لديك بعض الدهون الزائدة في الظهر وترغب في التخلص منها ، إليك كيفية التخلص من دهون الظهر بالطريقة الصحية باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.

أفضل الوصفات لتخسيس دهون الظهر

خلطات للتخلص من دهون الظهر

سمنة البطن والظهر إحدى المشكلات التي تواجه الكثير سواء رجال أو سيدات حيث إن سمنة البطن والظهر تحتاج إلى طرق وتمارين خاصة للتنحيف كما يوجد خلطات للتخلص من دهون الظهر.



تنحيف الظهر

تنحيف الظهر في أسبوع ، ستحتاج إلى البدء بإحداث عجز في السعرات الحرارية

تمارين للتخلُّص من دهون الظهر وهي الأفضل لتنحيف الظهر في أسبوع.

أسهل طريقة تنحيف الظهر في أسبوع لخلق عجز في السعرات الحرارية هي تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ولكن منخفضة في القيمة الغذائيةوفقا ل health line

هناك طريقة أخرى لإنشاء عجز في السعرات الحرارية وهي تعزيز روتين التمرين. إن حرق 300 إلى 500 سعر حراري في صالة الألعاب الرياضية ، إضافة إلى خفض 300 إلى 500 سعر حراري يوميًا من نظامك الغذائي ، سيضاعف نتائج فقدان الوزن ويساعد علي تنحيف الظهر في أسبوع.

أفضل مشروب لحرق دهون الظهر



أسباب تراكم دهون الظهر

الشاي الأخضر أفضل مشروب لحرق دهون الظهر مثل عصير التوت البري ، الشاي الأخضر غني جدًا بمضادات الأكسدة.

من المعروف أنه يساعد العديد من أخصائيو الحميات على فقدان الدهون بشكل أسرع من المعتاد عند تناوله 2-3 مرات في اليوم. لا يزيل الشاي الأخضر الدهون.

لدمج المزيد من الشاي الأخضر في نظامك الغذائي ، حيث انه أفضل مشروب لحرق دهون الظهر.



أسباب تراكم دهون الظهر

تعتبر دهون الجسم ضرورية لمجموعة من الأشياء مثل تنظيم درجة حرارة الجسم ، وتخزين الطاقة ، والمساعدة في الهضم فبدون كمية كافية من الدهون ، قد تضطر إلى التعامل مع مشكلات مثل نقص الفيتامينات أو تلف الجهاز العصبي.

وفقًا للمجلس الأمريكي للتمرين ، يجب أن يكون لدى معظم النساء الأصحاء حوالي 21 إلى 35 بالمائة من الدهون في الجسم و يجب أن يكون لدى الرجال الأصحاء حوالي 8 إلى 24 بالمائة.



تتراكم الدهون الزائدة في أعلى ووسط وأسفل الظهر لنفس السبب الذي تسببه أي دهون أخرى بسبب الوراثة ، أو قلة التمارين ، أو نمط الحياة غير المستقر ، أو بعض الظروف الصحية.

مع تقدم العمر ، تميل الدهون أيضًا إلى التراكم بشكل أكبر حول منطقة البطن و أسفل ظهرك.

أشهر أخطاء الرجيم التى تمنع إنقاص الوزن

لا يمكنك فقط فقدان الدهون في منطقة واحدة من جسدك - بما في ذلك ظهرك. بدلاً من ذلك ، عليك أن تفقدى الوزن في كل مكان لتلاحظى الفرق إليك أشهر 10 أخطاء رجيم تمنع إنقاص الوزن



أفضل تمارين لتنحيف الظهر



إذا كنت تبحثين عن أفضل تمرين لتنحيف الظهر إليك التمرين التالى جربيه بنفسك وستلاحظى الفرق

ابدأ بالاستلقاء على ظهرك.

ارفع ركبتيك بزاوية 90 درجة.

مع وضع قدميك على الأرض ، ارفع أردافك لأعلى حتى يصبح ظهرك في خط مستقيم.

يجب الثبات على ذلك الوضع لمدة 10-15 ثانية ، ثم التنفس ببطء .

كررى هذه الحركة من 10 إلى 20 مرة قبل إكمال المجموعة



أشهر أخطاء الرجيم التي تمنع إنقاص الوزن

عدم خفض السعرات الحرارية

لا يمكنك فقط فقدان الدهون في منطقة واحدة من جسدك - بما في ذلك ظهرك. بدلاً من ذلك ، عليك أن تفقدى الوزن في كل مكان لتلاحظى الفرق إليك أشهر 10 أخطاء رجيم تمنع إنقاص الوزن

1. عدم خفض السعرات الحرارية



خفض السعرات الحرارية هو مفتاح فقدان الدهون. يتطلب حوالي 3500 سعرة حرارية ليساوي 1 باوند من الدهون . لذلك ، إذا قللت من السعرات الحرارية بحوالي 300 إلى 500 سعرة حرارية في اليوم ، يمكنك أن تفقد 1 إلى 2 كيلو كل أسبوع.

يجب تناول من 1400 إلى 3200 سعرة حرارية في اليوم . يعتمد عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها يوميًا على العديد من العوامل ، بما في ذلك العمر والجنس والطول والوزن ومستوى نشاطك البدني.

دهون الظهر



2. تفادى الأطعمة المالحة

عندما تشعر بقليل من الانتفاخ لا تلقى اللوم على الدهون بل توقف عن الأطعمة المالحة يمكن أن يؤدي مضغ الأطعمة المالحة بانتظام إلى احتباس الماء الزائد الذي يضيف إلى انتفاخ المعدة والظهر.

3. تجاهل الأطعمة الغنية بالألياف

لست بحاجة لحساب السعرات الحرارية بدقة لتتناول طعامًك المفضل ، عليك اختيار الاطعمة الغنية الألياف الغنية وانخفاض الصوديوم الأطعمة مثل الأفوكادو ، البيض ، المكسرات ، الخضر الورقية و الخضار ، السمك ، والخالية من الدهون الدجاج .

إن تناول الأطعمة الغنية بالألياف والمغذيات سوف يحافظ على انتظام الجهاز الهضمي ، ويقلل من مستويات الكوليسترول السيئ ، ويساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

4. الافراط فى تناول الكربوهيدرات والنشويات

يمكن أن يكون لتقليل الأطعمة مثل الخبز الأبيض والبسكويت ورقائق البطاطس والبسكويت تأثير كبير على فقدان الوزن بالإضافة إلى صحتك العامة.

5. تجاهل العطش

في بعض الأحيان عندما تعتقد أنك جائع ، فأنت في الواقع تشعر بالعطش فقط. حافظ على رطوبتك فقد يتسبب نقص الماء فى الجسم إلى إلى فقدان الطاقة

يفقد معظم البالغين حوالي 2.5 إلى 3 لترات من الماء يوميًا

المراجع..lifehack