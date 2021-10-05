معسكر منتخب مصر: انضمام النني وكوكا ومصطفى ومرموش.. وصلاح يصل اليوم

أدى منتخب مصر، الإثنين، تدريباته، على فترتين، حيث أقيم التدريب الصباحي بإحدى قاعات فندق الإقامة المخصصة، تم التركيز خلاله على النواحي البدنية، فيما شهد التدريب المسائي الجانب الخططي على الملعب الرئيسي لاستاد الجيش ببرج العرب.



شهد المران مشاركة لاعبي مصر المحترفين في الخارج محمد النني لاعب الأرسنال الإنجليزي وأحمد حسن (كوكا) لاعب كونيا سبور التركي و مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي وعمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني الذين انضموا أمس إلى معسكر الفريق.

وشاركوا في التدريب المسائي فيما عدا مصطفى محمد الذي أدى بعض التدريبات الاستشفائية حيث ساهم أمس في فوز فريقه أمام ريزا سبور في الدوري التركي بإحرازه هدفين، ومن المقرر أن تكتمل قائمة اللاعبين اليوم الثلاثاء بانضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.



ويستعد المنتخب الوطني، من خلال معسكره المغلق ببرج العرب، للقاء منتخب ليبيا يومي الجمعة والإثنين المقبلين في برج العرب وبني غازي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.