الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل نجلاء بودن المكلفة بتشكيل الحكومة

أذاعت فضائية “تن” استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، ، نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة في تونس.

وأكد قيس سعيد خلال اللقاء أن عدد الذين خرجوا إلى الشوارع لمناشدته وصل إلى مليون و800 ألف تونسي، موضحا أن البلاد تعيش لحظات تاريخية لم تعشها من قبل وأنه ليس من حق أي مسؤول أن يخيب آمال التونسيين وتطلعاتهم.

وقال الرئيس التونسي "لقد تم السطو على إرادة الشعب التونسي من قبل نظام خفي يريد التحكم في الدولة، ونحن لسنا تحت وصاية أي كان ومهمتنا هي تحقيق إرادة شعبنا الذي عبر عنها في هذه الايام الخالدة".

وتابع " من يتحدث عن انقلاب فلينظر في رقصات الشيوخ فرحاً بهذا المنعرج التاريخي الذي تعيشه تونس".

وأشار قيس سعيد إلى أنه سيتم تركيز الحكومة بعيداً عن الانتهازيين واطماعهم، مؤكداً أن بعض الأطراف لم يعد لهم مكان في تونس بعد أن رفضهم الشعب.

لن يتراجع عن تصورات

كما أكد سعيد أنه لن يتراجع عن تصوراته ولن يتعامل مع من جوع الشعب ونكل به، على حد قوله.

وأضاف أن كل من يريد التنكيل بالشعب سيواجه بصرامة وسيدفع الثمن باهظاً، قائلاً إنه لن يترك هؤلاء الحشرات والمتربصين بالتونسيين حتى يتمكن من رفع الخصاصة عن الشعب الذي تعهد أنه لن يخيب انتظاراته.