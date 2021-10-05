ذكرى ميلاد سامية شكري|صغيرة على الحب أهم أعمالها.. وشقيقتها نجمة إغراء شهيرة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة والروائية سامية شكري، والتي عملت لوقت قصير في الوسط الفني، حيث لم تتعدَّ فترة عملها الـ8 سنوات.

ويرصد “صدى البلد” أهم المعلومات عن الفنانة سامية شكري.

- شاركت في أعمال “الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون، مغامرة شباب، عدو المرأة، حكاية بنت اسمها مرمر، حكاية 3 بنات، اللبناني، أبطال ونساء”.

- اشتهرت بدورها في فيلم "صغيرة على الحب"، والذي جسدت من خلاله دور سكرتيرة "كمال" مخرج التلفزيون

- كتبت قصص عدد من الأفلام، كان أهمها “الحجر الداير”، للمخرج محمد راضي.

- هي شقيقة الفنانة المعتزلة ناهد يسري، التي غيرت اسمها من ناهد شكري لـ ناهد يسري.

- تعرضت شقيقتها ناهد يسري لحادث مروع في عام 1974 أدى إلى تشوه بسيط في وجهها، فقررت اعتزال الفن، قبل أن تعود في فترة منتصف الثمانينيات، وبالتحديد في فيلمي “الطماعين، البرنس”، وأشارت الصحف حينذاك إلى أن سامية شكري ساندتها في قرار العودة.