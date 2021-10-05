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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة عبدالكريم: خبرات عصام الحضرى ستساعده للنجاح مع منتخب مصر

أسامه عبدالكريم
أسامه عبدالكريم

أكد أسامة عبدالكريم، المدرب السابق لحراس مرمى المنتخب الأولمبي، إن خبرات عصام الحضري ستساعده على النجاح مع منتخب مصر .

وأضاف أسامة عبدالكريم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :” أثق في قدرة عصام الحضري على النجاح، في مهمته الجديدة مع كارلوس كيروش، بسبب خبرته الكبيرة”.

وعن حراس مرمى النادي الأهلي، قال :” الجميع شعر بوجود فجوة كبيرة بين أداء علي لطقي وبين محمد الشناوي في الأهلي، ويجب أن يظهر دور مدرب حراس المرمى وتقييم مدرب حراس المرمى، يجب أن يكون على أساس مستوى الحراس غير الأساسيين في الفريق”.

وتابع :” وجودي في المنتخب الأولمبي من الأساس لم يكن في حساباتي، وكنت في حالة من الذهول والدهشة، عندما علمت بخبر عودة الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بالكامل ماعدا أنا، ولم أتحدث مع أي أحد”.

وواصل:” معلوماتي كانت أن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي سيتم تشكيله في يناير القادم، وكنت أتمنى أن يتم اخطاري من شوقي غريب بعدم وجودي في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وليس من خلال الآخرين”.

وأردف:” رفضت العمل في ناديين مصريين قبل تشكيل المنتخب الأولمبي، بسبب التزامي بالعمل مع شوقي غريب في محطته القادمة”.

واستطرد:” لا توجد أي أزمات بيني وبين شوقي غريب، قد تكون سببا في غيابي عن تشكيل الجهاز الفني الجديد، و يبدو أنه تم استبعادي لأنني أخطأت بجعل محمد صبحي ومحمد الشناوي الأفضل في إفريقيا والأولمبياد”.

شوقي غريب أسامة عبدالكريم منتخب مصر مصر المنتخب

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