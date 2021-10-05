مواقيت الصلاة في مصر ومحافظات الجمهورية

يقدم موقع صدى البلد الإخباري لقراءة خدمة مواقيت الصلاة في مصر والمحافظات وذلك
ليوم الثلاثاء الموافق 5-10-2021 .
مواقيت الصلاة في مصر والمحافظات
مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر 4:23 ص
الشروق 5:49 ص
صلاة الظهر 11:43
صلاة العصر 05: 3 م
صلاة المغرب 5:38 م
صلاة العشاء 6:54 م
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
صلاة الفجر 4:27 ص
الشروق 5:55 ص
صلاة الظهر 11:48
صلاة العصر 3:10
صلاة المغرب 5:41 م
صلاة العشاء 6:59 م
مواقيت الصلاة في الجيزة
صلاة الفجر 4:24 ص
الشروق : 5:50 ص
صلاة الظهر : 11:44
صلاة العصر : 3:05 م
صلاة المغرب : 5:37 م
صلاة العشاء : 6:53 م
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجر 4:19
وقت الشروق 5:45 م
صلاة الظهر 11:39
صلاة العصر 3:01 م
صلاة المغرب 5:33 م
صلاة العشاء 6:50 م
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجر 4:12 ص
الشروق 5:36 ص
صلاة الظهر 11:31 م
صلاة العصر 2:54 م
صلاة المغرب 5:27 م
صلاة العشاء 6:41 م
مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجر 4:19 ص
صلاة الشروق 5:40 ص
صلاة الظهر 11:37
صلاة العصر 3:00 م
صلاة المغرب 5:34 م
صلاة العشاء 6:46 م