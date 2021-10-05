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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة في مصر ومحافظات الجمهورية

الصلاة
الصلاة

يقدم موقع صدى البلد الإخباري لقراءة خدمة مواقيت الصلاة في مصر والمحافظات وذلك 
ليوم الثلاثاء الموافق 5-10-2021 .
 

مواقيت الصلاة في مصر والمحافظات 


مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 4:23  ص
الشروق 5:49 ص
صلاة الظهر 11:43 
صلاة العصر 05: 3 م
صلاة المغرب 5:38 م
صلاة العشاء 6:54 م

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية         
صلاة الفجر 4:27 ص
الشروق 5:55  ص
صلاة الظهر 11:48
صلاة  العصر 3:10
صلاة  المغرب 5:41 م
صلاة  العشاء 6:59 م

مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر 4:24 ص
الشروق : 5:50 ص
صلاة الظهر : 11:44 
صلاة العصر : 3:05 م
صلاة المغرب : 5:37 م
صلاة العشاء : 6:53 م


مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجر 4:19
وقت الشروق 5:45 م

صلاة الظهر 11:39 
صلاة  العصر 3:01 م
صلاة  المغرب 5:33 م
صلاة  العشاء 6:50  م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر 4:12 ص
الشروق 5:36 ص
صلاة الظهر 11:31 م
صلاة  العصر 2:54 م
صلاة المغرب 5:27 م
صلاة العشاء 6:41 م

مواقيت الصلاة في أسوان  

صلاة الفجر 4:19 ص
صلاة الشروق 5:40 ص
صلاة الظهر 11:37 
صلاة  العصر 3:00 م
صلاة المغرب 5:34 م
صلاة العشاء 6:46 م

صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

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