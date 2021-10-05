فرجاني ساسي يرحب بالعودة لنادي الزمالك ولكن بشرطين

كشف الإعلامي هاني حتحوت رغبة فرجاني ساسي للعودة لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة .

وقال حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن فرجاني ساسي يرحب بالعودة لصفوف نادي الزمالك حال الرحيل عن الدحيل القطري .

وأكمل : وضع فرجاني ساسي شروط للعودة لنادي الزمالك وهو استغناء الدحيل عن خدماته وانتخاب مجلس ادارة جديدة للقلعة البيضاء .

ورحل التونسي فرجاني ساسي عن نادى الزمالك قبل جولات قليلة من نهاية الموسم الحالي، لينتقل إلى صفوف فريق الدحيل القطري.

فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لن يتأثر برحيل ساسي عن صفوف الفارس الأبيض ونجح في حصد لقب الدوري الممتاز للمرة ال ١٣ في تاريخه.