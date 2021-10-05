موعد مباراة منتخب مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم

يحل منتخب مصر، ضيفا، على منافسه، ليبيا، يوم الجمعة، 8 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

موعد مباراة منتخب مصر



تقام مباراة منتخب مصر ضد ليبيا في تمام الساعة التاسعة مساء.

وحصد المنتخب المصري، 4 نقاط من الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

ويدخل منتخب مصر مواجهة ليبيا، القادمة، تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل اعتلاء صدارة المجموعة السادسة، وقطه خطوة جديدة نحو بلوغ مونديال 2022.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب ليبيا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة، في المواجهة القادمة؛ للحفاظ على حظوظه، في بلوغ مونديال كأس العالم 2022.

وتفوق منتخب ليبيا على الجابون بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، ثم فاز على منتخب أنجولا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022



جاء منتخب مصر في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2020 برصيد 4 نقاط، ويحل منتخب ليبيا في الصدارة بـ6 نقاط، والجابون ثالثا بنقطة وحيدة، بينما يتذيل منتخب أنجولا جدول الترتيب دون نقاط.



قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا



استبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش محمد شريف ومحمد مجدي قفشه من القائمة، بينما انضم أحمد فتحي إليها.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.