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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت..الصحة بدأت إرسال رسائل بمواعيد الجرعة الثالثة للوافدين

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية كويتية أن وزارة الصحة بدأت إرسال رسائل بمواعيد الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فايزر المضاد لـ«كورونا»، للشريحة المستهدفة بالتحصين من المقيمين في البلاد.

وبحسب صحيفة القبس أبلغت مصادر مطلعة بأن الوزارة انتهت من إعطاء الجرعة الثالثة لأعداد كبيرة من المواطنين المشمولين بأخذها.

وقالت المصادر إن الوزارة نجحت حتى الآن في خططها الرامية للوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية الشاملة، لضمان العودة إلى الحياة الطبيعية، مع مواصلة اتباع الاشتراطات الصحية وعدم الاستغناء عنها خلال الفترة الحالية، خاصة بعد معاودة استئناف عدد من الأنشطة وانطلاق العام الدراسي حضورياً لطلاب المدارس.

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