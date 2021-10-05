رئيس المصرية لنقل الكهرباء: تكلفة مشروع الربط الكهربائي مع السعودية مليار و800 مليون دولار

قالت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين مصر السعودية يتكلف مليار و800 مليون دولار.

وتابعت مشالى فى تصريح لـ صدى البلد أن مشروع الربط مع السعودية يخدم المنطقة العربية بالكامل ويعد هذا الحدث حدثا هاما ربما لن يتكرر كل عقد من الزمن.

وتوقع مصر والسعودية بعد قليل عقود مشروع الربط الكهربائي ،عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأذاع الجانب السعودى فيلما تسجيليا عن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية وعمق العلاقات بين البلدين..

و يعد المشروع نقطة انطلاق مصر للتحول لمحور أساسى لسوق الكهرباء العربية، ويهدف الربط الكهربائي المصرى السعودي لأن يكون محوراً أساسياً في الربط الكهربائي العربى الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

يقوم بالمساهمة فى تمويل المشروع إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، ومصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية.



