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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يهنئ رئيس الجمهورية بانتصارات أكتوبر المجيدة

صدى البلد

هنأ البابا تواضروس الثاني  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بانتصارات اكتوبر المجيدة.

 

قائلا: يطيب لنا أن نهنئ سيادتكم بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي سطرتها سواعد المصريين من خلال القوات المسلحة الباسلة ودماء أبنائها الأبرار، إذ صنعوا ملحمة وطنية شهد لها العالم، ومازال يشهد مجهودات سيادتكم وأجهزة الدولة المصرية للحفاظ على الرفعة المصرية في كافة المجالات.

نرجو لكم ولجيشنا العظيم مزيدًا من التقدم والأعمال المجيدة في سبيل تنمية وطننا الغالي مصر.

 

البابا تواضروس الثاني عبد الفتاح السيسي أكتوبر المجيدة القوات المسلحة مصر

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