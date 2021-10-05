ناهد السباعي تتألق بالأبيض في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة، ناهد السباعي، جمهورها، بصور جديدة من أحدث إطلالتها بأخر جلسة تصوير خاضتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت ناهد السباعي بإطلالة انيقة مرتدية جاكيت أبيض منقوش، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة جذابة.



ويُعرض حاليا للنجمة ناهد السباعي فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامي، إخراج محمد هشام.



كما شاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.