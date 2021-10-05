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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

تعرف على تفاصيل جوائز نوبل 2021 خلال الأسبوع

صدى البلد

بدأت الأكاديمية السويدية “نوبل” هذا الأسبوع الإعلان عن نتيجة جائزة واحدة من جوائز نوبل لعام 2021, ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الامريكية سيتم إصدار الإعلانات في ستوكهولم وأوسلو، وسيتم بثها مباشرة على القنوات الرقمية الرسمية لجائزة نوبل.

 

وقد تم منح جائزة علم وظائف الأعضاء أو الطب التي تم الإعلان عنها امس الاثنين لكل من ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان "لاكتشافهما لمستقبلات درجة الحرارة واللمس" حيث ألقى عملهما الضوء على كيفية تقليل الآلام المزمنة والحادة المرتبطة بمجموعة من الأمراض والصدمات وعلاجاتها.

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و سيتم خلال الأسبوع الإعلان عن باقي جوائز نوبل كالآتي:

 

- سيتم الإعلان عن جائزة الفيزياء اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر.

- سيتم الإعلان عن جائزة الكيمياء يوم الأربعاء 6 أكتوبر.

- سيتم الإعلان عن جائزة الأدب يوم الخميس 7 أكتوبر.

- سيتم الإعلان عن جائزة العمل من أجل السلام يوم الجمعة 8 أكتوبر.

- سيتم الإعلان عن جائزة العلوم الاقتصادية يوم الاثنين 11 أكتوبر.

 

وتمنح 6جوائز نوبل كل عام ، تعترف كل منها بالمساهمة الرائدة لفرد أو منظمة في مجال معين، وتُمنح الجوائز لعلم وظائف الأعضاء أو الطب والفيزياء والكيمياء والعلوم الاقتصادية والأدب والعمل السلمي ، والتي غالبًا ما تجذب أكبر قدر من الاهتمام بسبب ثقل الأشخاص بالقوائم القصيرة والمجموعات المرشحة.

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