لـ تعزيز التعاون.. الأردن وبنغلاديش يتجهان لإنشاء منصة للتعاون الاقتصادي

قالت سفيرة بنجلاديش فى الأردن ناهدة سبحان، إن السفارة تعمل على إنشاء منصة لرجال الأعمال في الأردن وبنغلاديش لتمكينهم من تبادل وجهات النظر وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

ووفق صحيفة الدستور الأردنية أضافت سفيرة بنغلاديش فى الأردن ناهدة سبحان أن "الأردن وبنغلاديش يتمتعان بعلاقات تاريخية طويلة وجديرة بالثقة، ويشترك الجانبان بقيم وعلاقات أخوية"، مبينة أن البلدين يتعاونان ويدعمان بعضهما في المحافل الدولية".

وأشارت إلى أن الإنجازات التي حققتها بنغلاديش في مجالات تمكين المرأة وخفض معدل وفيات الأمهات والأطفال، والإنتاج الغذائي وسيادة القانون والقدرة على الصمود مع تغير المناخ والرقمنة، أعطت نطاقًا واسعًا لمشاركة خبراتها مع العالم.

وأكّدت أن الأردن لديه خبرات وفيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحكم الرشيد وتحول المجتمع إلى دولة تقدمية معتدلة ما يمكننا من تعزيز التعاون على مختلف المستويات.

واستعرضت التطور الاقتصادي ووتيرة التنمية السريعة لبنغلاديش بقيادة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

يذكر أن بنغلاديش هي واحدة من أكبر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي يسكنها المسلمون، وهي ثالث أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم بعد إندونيسيا وباكستان.