غدا .. بدأ فعاليات المؤتمر العربى ال٣٥ لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم غد الاربعاء، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الخامس والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عدداً من القضايا الهامة من بينها: المستجدات الدولية في مجال المخدرات: (مراكز الانتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي)، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية خلال جائحة كوفيد -19. ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات (2020-2021م)، بالإضافة إلى دراسة إنشاء فريق عمل عربي للتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية. كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء وخططها الوطنية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونتائج أعمال اجتماعات مجموعات العمل الفرعية الاجرائية الثلاث لمكافحة المخدرات التي اجتمعت في شهر يونيو الماضي.

وسينعقد إثر المؤتمر يوم الخميس اجتماع مشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية، وسيناقش عدداً من المواضيع من بينها: سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، تداعيات جائحة كوفيد 19 على مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الوطن العربي، ومشروع خطة للتعامل مع المستجدات والتطورات حول إساءة استعمال العقاقير الطبية والنفسية وكيفية مواجهة أضرارها، إضافة إلى إجراءات وضوابط اصطحاب المسافرين للأدوية المخدرة والمراقبة. وسترفع الأمانة العامة توصيات كل من المؤتمر والاجتماع إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.