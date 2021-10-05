رشاد عبده: قرار المركزي بمد فترة التمويل العقاري في مصلحة الطبقة المتوسطة

قرر البنك المركزي مد الفترة الزمنية لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل لتصل إلى 25 عاما بدلا من 20 عام.

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، مد الفترة الزمنية خطوة مهمة للتسهيل على الطبقة المتوسطة التي تعتبر أهم طبقة من طبقات الشعب في جميع دول العالم، ومن المهم تنميتها ومنحها التسهيلات المطلوبة.

وأضاف رشاد عبده، أن الطبقة المتوسطة هي الخبراء والمفكرين والمثقفين وأصحاب الشهادات العليا، ويتميز أصحاب هذه الطبقة بمحاولاتهم للتطور المستمر والارتقاء بالمستوى الفكري والتعليمي لأبنائهم، بالإضافة إلى أنهم لا يكلفوا الدولة الكثير من النفقات فعلى سبيل المثال يلجئوا لإلحاق ابنائهم بالمدارس الخاصة بدل الحكومية ويذهبوا للاستشفاء بالمستشفيات الخاصة فبالتالي لا يستخدموا الدعم الذي تقدمه الدولة ويوفروا لها الكثير.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أهمية الطبقة المتوسطة في تنمية الاقتصاد لأنها طبقة تميل للشراء بشكل متزايد، وهذا ما جعل الصين تعتمد على شعبها في بيع المنتجات وانعاش الاقتصاد وعدم الالتفات إلى وقف حركة التصدير للخارج الذي فرضته عليها امريكا وذلك لأنها تمتلك شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة استطاعت أن تعتمد عليها في وقت الأزمات.

كما أوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الطبقة المتوسطة من حقها امتلاك سكن لأنه يأتي في المرتبة الثانية لأولويات الإنسان بعد المأكل، ولذلك قرر البنك المركزي أن يقلل قيمة الاقساط بمد الفترة الزمنية لمزيد من التنمية لأصحاب الطبقة المتوسطة.

وقام البنك المركزي المصري بتعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%، بحيث تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عام(بدلا من 20 عام)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.