عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رشاد عبده: قرار المركزي بمد فترة التمويل العقاري في مصلحة الطبقة المتوسطة

ارشيفية
ارشيفية

قرر البنك المركزي مد الفترة الزمنية لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل لتصل إلى 25 عاما بدلا من 20 عام. 

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، مد الفترة الزمنية خطوة مهمة للتسهيل على الطبقة المتوسطة التي تعتبر أهم طبقة من طبقات الشعب في جميع دول العالم، ومن المهم تنميتها ومنحها التسهيلات المطلوبة. 

وأضاف رشاد عبده، أن الطبقة المتوسطة هي الخبراء والمفكرين والمثقفين وأصحاب الشهادات العليا، ويتميز أصحاب هذه الطبقة بمحاولاتهم للتطور المستمر والارتقاء بالمستوى الفكري والتعليمي لأبنائهم، بالإضافة إلى أنهم لا يكلفوا الدولة الكثير من النفقات  فعلى سبيل المثال يلجئوا لإلحاق ابنائهم بالمدارس الخاصة بدل الحكومية ويذهبوا للاستشفاء بالمستشفيات الخاصة فبالتالي لا يستخدموا الدعم الذي تقدمه الدولة ويوفروا لها الكثير. 

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أهمية الطبقة المتوسطة في تنمية الاقتصاد لأنها طبقة تميل للشراء بشكل متزايد، وهذا ما جعل الصين تعتمد على شعبها في بيع المنتجات وانعاش الاقتصاد وعدم الالتفات إلى وقف حركة التصدير للخارج الذي فرضته عليها امريكا وذلك لأنها تمتلك شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة استطاعت أن تعتمد عليها في وقت الأزمات. 
كما أوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الطبقة المتوسطة من حقها امتلاك سكن لأنه يأتي في المرتبة الثانية لأولويات الإنسان بعد المأكل، ولذلك قرر البنك المركزي أن يقلل قيمة الاقساط بمد الفترة الزمنية لمزيد من التنمية لأصحاب الطبقة المتوسطة. 

وقام البنك المركزي المصري بتعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%، بحيث تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عام(بدلا من 20 عام)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.

البنك المركزي مد الفترة الزمنية لمبادرة التمويل العقاري الدكتور رشاد عبده المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية الطبقة المتوسطة

ترشيحاتنا

عبر القناة بذراع واحدة|المجند إسماعيل جاب الله: فتحنا الثغرات بالساتر الترابي تحت القصف

تزامنا مع إجازة 6 أكتوبر ..5 حالات يستحق فيها الموظف إجازة بأجر كامل

مصدر بـ حماس: التوصل لاتفاق مع مصر بشأن التهدئة مع إسرائيل

تعديل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا

بطرق بسيطة.. أبرز مشكلات هواتف آيفون iPhone 13 الجديدة وكيفية حلها

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

شاكر يكشف حقيقة رفع أسعار الكهرباء

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

فيديو

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع قبرص خلال أيام

المزيد

ساحة رأي

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ