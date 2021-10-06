فوائد الترمس المطحون للبشرة وطريقة استخدامه

قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ فوائد الترمس المطحون لبشرة نضرة وجذابة.

من فوائد الترمس المطحون للبشرة ما يلي :-

• يقلل ظهور التجاعيد في الوجه؛ وذلك لأنّه يحارب الجذور الحرة المسببة لها، نتيجة احتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة.

• يرطب البشرة ويمنحها ملمساً ناعماً؛ لأنّه يحتوي على نسبة عالية من الزيوت، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة، وتحافظ على حيويتها.

• يحمي البشرة من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، فهو يشد البشرة ويحافظ على شبابها وحيويتها لأطول فترة ممكنة، ويساعد على تجديد خلاياها باستمرار.

• يخلص البشرة من الجلد والخلايا الميتة التي تتراكم عليها عن طريق عمل ماسكات لتقشير البشرة من مسحوق الترمس.

• ينظف البشرة ويحافظ على رونقها وجمالها.



• يعالج الكلف، ويخلص البشرة من البقع السوداء.

• يفتح لون البشرة ويكسبها رونقاً وجمالاً.

• يعالج البثور والقروح التي تظهر على الوجه.

وصفات الترمس المطحون للبشرة كما يلي :-

الترمس لتفتيح لون البشرة:-

المكوّنات: ملعقة من الترمس, ملعقة من العسل الأبيض, ملعقة من الزبادي أو ماء الورد.

طريقة التحضير: نمزج الترمس المطحون مع العسل الأبيض، ثمّ نضيف الزبادي أو ماء الورد ونخلطهما جيداً، ونطبق الخليط على البشرة مع التدليك الخفيف بحركات دائرية ونتركه لمدة نصف ساعة تقريباً، وبعدها نغسل الوجه جيداً، ثمّ نضيف أي نوع كريم مرطب، ونكرر هذه الوصفة مرة كلّ أسبوع حتى نحصل على النتائج المطلوبة.