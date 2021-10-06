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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على فوائد الحلبة للحامل

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الحلبة للحامل بعد الولادة.

 

من الفوائد العامة للحلبة والحليب ما يلي :- 
• يُنقي الدم ويُخلصه من السموم مما يحافظ على صحة الكبد والكلى.
•  يقوّي الدماغ والقدرات العقليّة لدى الإنسان كما يُنشط الأعصاب ويحافظ عليها وكذلك يُقوي العضلات. 
• يُخلص الجسم من الخمول والإرهاق.
• التخلص من النحافة، وإبراز الخدود لمن يعاني من نحافتها. 
• مفيد للحامل إذ يقلل هذا المشروب من آلام تقلصات الرحم، كما أن الحلبة تُقوي عضلات الرحم عند اقتراب الولادة، ولهذا لا يُصنح بتناول الحلبة بكثرة خلال الفترة الأولى من الحمل.
•  مفيد للمرضع حيث إنّ لهذا المشروب القدرة على زيادة كميّة الحليب في ثدي الأم. 
• يعوض كميّة الكالسيوم التي فقدتها السيدة خلال حملها نظراً لأنه يحتوي على الحليب.
• يُقلل من الكولسترول في الدم، مما يحمي القلب والأوعيّة الدمويّة من خطر تراكم الكولسترول الضار في الدم.
•  يُقلل من تساقط الشعر، كما يُقوّي الأظافر ويُخلصها من التصبغات تحت الجلد إن وجدت.
•  يمنح البشرة نضارة ويُفتحها، كما يخلصها من الحبوب والبثور.

حلبة الحلبة فوائد حلبة للحامل

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