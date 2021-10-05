تكليف «أشرف المحمدي» رئيسا للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان

أصدر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري اليوم، الثلاثاء، قراراً رقم 244 لسنة 2021م، بتكليف المهندس أشرف المحمدي محمد حجازي، للقيام بعمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان.

جدير بالذكر أن المهندس أشرف المحمدي، كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بديوان عام الوزارة وجرى انتدابه للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة كفر الشيخ، قبل صدور قرار الوزير الأخير.

يذكر أن المهندس أشرف المحمدي، من أبناء مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ومن القيادات المشهود لها بالانضباط والكفاءة الفنية والإدارية بوزارة الموارد المائية والري.