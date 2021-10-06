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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحفية بواشنطن: نصف سكان الكرة الأرضية تأثروا من توقف مواقع التواصل

الفيس بوك
الفيس بوك

علقت هبة القدسي الكاتبة الصحفية و مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط  بواشنطن على شهادة  فرانسيس هوجين موظفة الفيس بوك السابقة أمام الكونجرس اليوم قائلة : هناك حالة من الارتباك سادت العالم منذ البارحة  لأنه يطال نصف سكان الكرة الارضية حيث يبلغ عدد  المشتركين في تلك التطبيقات 3.5 مليار مشترك".


وأضافت الكاتبة الصحفية خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة  " المذاع على قناة أون أي، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هذا الارتباك تزامن  بعد مرور  24 ساعة من الشهادة التي أدلت بها موظفة الفيس بوك السابقة في برنامج   تلفزيوني قبل مثولها أمام الكونجرس اليوم  قائلة : " تحدثت في البرنامج عن الأضرار التي تصيب المراهقين والفتيات جراء تطبيق الفيس بوك لكنها تسعى لزيادة أعداد المشتركين  على تطبيقاتها على حساب  سلامة  هؤلاء المراهقين والفتيات   وصحتهن ".


و أشارت إلى أن الجدل حول  تطبيقات الفيس بوك ليس وليد الازمة الاخيرة لكن بدأ تقريباً منذ عام 2016   إبان الانتخابات الامريكية  التي فاز فيها دونالد ترامب  وقيل حينها أن معلومات مضللة تمت عبر حملة مؤثرة  على الناخب الامريكي وقتها وعقد الكونجرس وقتها جلسات إستماع لتلك المنصات لقياس نفوذها ومدى دقة المعلومات المنشورة عنها  ".


وأوضحت أن جلسة الاستماع  التي أدراها  الكونجرس في لجنة فرعية للتجارة  والتي أدلت فيها فرانسيس  هوجين  قالت فيها أن الشركة تخفي الكثير من المعلومات عن الرأي العام العام الامريكي وهو موضوع حساس للرأي العام الامريكي  من ناحية الحياة الخاصة لاننا نشهد  من خلال بعض تلك التقنيات  يتم التعامل بالمعلومات الخصاةبالمستخدمين التي تم إستخدامها في وقت سابق في ترويج معلومات وسلع   ومنتجات تم الترويج لها وهذا يدل على أن معلومات هذا المستخدم باتت مستباحة لعدد كبير من الشركات  ".


وأوضحت أن هناك معلومات مضللة سياسياً والتي تشعل الفتنة والصراعات الداخلية ومايتعلق بصحة المراهقين والتنمر عبر هذه الوسائل والذي يؤدي إلى إنتحار بعض المراهقين نتاج هذا التنمر ".

هبة القدسي شهادة فرانسيس الإعلامية لميس الحديدي الفيس بوك المراهقين

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