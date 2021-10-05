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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي | الأحمر فى صدارة تصنيف الأندية الإفريقية.. وتمديد عقد صلاح محسن .. ومذبحة في التتش برحيل 13 لاعبا

صلاح محسن يجدد للأهلي
صلاح محسن يجدد للأهلي

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، حول ما يدور داخل النادي الأهلي سواء محليا أو عربيا او أفريقيا .

الأهلي فى الصدارة والزمالك وصيفا بفارق كبير .. التصنيف الجديد للأندية الأفريقية

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترتيب الأندية الأفريقية، بينما حل الزمالك ثانيا، واحتل بيراميدز المركز الـ20 في التصنيف.

الأهلي يعلن تمديد عقد صلاح محسن لـ 5 سنوات

قال أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، إنه تم تمديد عقد صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات، إضافةً إلى الموسم الذي سوف ينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة تعاقد صلاح محسن مع الأهلي 5 سنوات كاملة.

عمرو السولية بعد التجديد للأهلي:أسعى لكتابة التاريخ مع "أعظم نادي في الكون"

شارك لاعب النادي الاهلي عمرو السولية صورة جديدة لتيشيرت يوضح به استمرار تواجده بالنادي لعام 2024 بعد التجديد لمدة 3 سنوات، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

بعد موسم استثنائي خاضه النادي الأهلي، تمكن من خلاله تحت قيادة المدرب بيتسو موسيماني من حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس مصر، وكاس السوبر الإفريقي، وبرونزية كأس العالم للأندية، بدأ المدرب الجنوب إفريقي يعيد حساباته من جديد بعد خسارة لقب الدوري والسوبر المصري.

النادي الأهلي الزمالك بيراميدز صلاح محسن عمرو السولية مذبحة التتش

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أخبار الأهلي | الأحمر فى صدارة تصنيف الأندية الإفريقية.. وتمديد عقد صلاح محسن .. ومذبحة في التتش برحيل 13 لاعبا

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