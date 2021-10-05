عاجل
كريم مصيلحي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى أكتوبر: أعظم الانتصارات التاريخية أخبار التوك شو| لأغراض تجارية وسياسية.. خبير يكشف سبب توظيف «فيسبوك» لبيانات المستخدمين.. ويؤكد: قامت بتعطيل تطبيقاتها أمس لهذه الأسباب موجز السوشيال ميديا.. عمرو دياب في الأكثر تداولا عبر تويتر بحلو التغيير.. تصريحات خالد الغندور عن محمد صلاح "زملكاوي متعصب" وفد إقتصادي إماراتي يبحث فى الكويت تعزيز التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية فوائد الترمس المطحون للبشرة وطريقة استخدامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: السخرية والشماتة جائزة مع الكفار والأعداء

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشماتة موجودة في الإسلام، ومن لم يشمت فلا رجولة عنده.

حكم الشماتة في الموت.. اعرف رأي العلماء

خالد الجندي: المتطاول على مقام النبي محمد كافر.. فيديو


وأضاف الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الإسلام فيه ما يسمي بالسخرية وفيه كذلك ما يعرف بالشماتة ، منوها بأن السخرية والشماتة لا تجوز مع المسلم ولكن تجوز مع غير المسلم.

 

واستشهد الجندي بقوله تعالي "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ"، منوها الى أن الكفار والأعداء لا يمكن أن يكونوا خيرا من المسلمين، وبالتالي فالآية تدل على عدم جواز السخرية من المسلمين فقط.

 

وتساءل خالد الجندي : عدوك وعدو بني وطنك، كيف لا تسخر منه وهو يعاملك بسخرية؟


الشماتة في الأعداء ومن سبّ النبي


رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ردا عنيفا، على كل من يستهين بسب النبي أو الإساءة إليه.

 

وقال الجندي، في لقاء له على فضائية "دي إم سي"، إن الشخص يغضب لو تجاوز أحد في أمه أو أبيه، بل ويشمت إذا أصاب هذا المتجاوز ضرر أو مرض.

 

وأضاف أن التجاوز في حق النبي أو الإساءة إليه يستدعي الغضب أضعافا مضاعفة للغضب عند سب الأم أو الأب، فالنبي يقول "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين".

 

وسخر خالد الجندي، ممن يرفضون الشماتة في من تجاوز في حق النبي وسبه ، فالشماتة جائزة في أعداء الله وأعداء الإنسانية وقاتلي أطفالنا.

 

وأكد أن هذا ليس خطابا للكراهية مع الآخر، فالخطاب مع الآخر حينما يكون مسالما ، ولكن الطرف الآخر الآن هو عدو لنا، لأنه يتجاوز في حقنا.

 

وذكر خالد الجندي، أن النبي الكريم هو رسول الإنسانية لا نقبل أبدا أن يتجاوز أحد في شأنه ، فهو الذي أقسم الله به في كتابه العزيز ، في قوله تعالى (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ).

الشيخ خالد الجندي الشماتة السخرية الشماتة في الأعداء الكفار والأعداء

ترشيحاتنا

أسئلة القبر الثلاثة .. امتحان لا تأجبل فيه والإجابة تضمن لك الجنة

رحلة البحث عن طيار إسرائيل المفقود|قصة خطف الموساد جنرالا إيرانيا وتلميع فشل تل أبيب

رسميا .. رفع أسعار بي واي دي F3 في مصر

نائب رئيس جامعة الأزهر يزور المدينة الجامعية ويلتقي بعدد من الطلاب.. صور

إصابة الشناوي وذكاء كيروش.. كواليس مران منتخب مصر اليوم

خالد الجندي: السخرية والشماتة جائزة مع الكفار والأعداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

مدرب برتغالي كبير.. تقارير: الأهلي يتفق مع خليفة موسيماني حال إعلان رحيله

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

السماح بالسفر مباشرة للسعودية لعدد من الفئات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

فيديو

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ