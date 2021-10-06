بشرى تحتفل بعيد ميلادها .. وتوجه رسالة لـ يسرا |شاهد

نشرت الفنانة بشرى صورة تجمعها بـ النجمة يسرا من حفل عيد ميلادها الذي احتفلت به امس الثلاثاء وسط مجموعة من أصدقائها وذلك عبر حسابها علي "انستجرام".



وأعربت الفنانة بشرى، عن سعادتها بحضور الفنانة يسرا مناسبة حفل عيد ميلادها، وكتبت قائلة: "العيد ميلاد من غير يسرا ما يبقاش عيد ميلاد.. نجمة مصر والوطن العربي ونجمة قلوبنا كلنا، ولما شوفتها قلبي دق 3 دقات.. وهيفضل يدق كل أما أشوفها.. أحلى هدية"



واحتفل رجل الأعمال سالم هيكل، زوج الفنانة بشرى بعيد ميلاد زوجته، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مع عدد من النجوم بعيد ميلادها.



وكتب على الفيديو: "عيد ميلاد سعيد بوشة حب حياتي ونصفي الآخر.. كلنا نحبك كثيرا يا حياة".

وقال سالم هيكل خلال الفيديو:" أنا عملت مفاجأة أنتى مش هتعرفى تعمليها، فاكرة لما قولتيلى تقدر تعملى إيه..أنا معرفش أعملهولك.. النهاردة أنا عند وعدى وكل أصحابك وقرايبك وزمايلك بيهنوكى بعيد ميلادك، كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى وإحنا مع بعض".



وشارك فى الفيديو عدد كبير من النجوم، أبرزهم محمد هنيدى وأحمد عز وأحمد السقا وخالد النبوى وخالد الصاوى وهنا الزاهد وأحمد رزق وغيرهم.