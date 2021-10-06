عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حودة بندق يحتفل بخطوبته على هذه الفتاة |شاهد

خطوبة حودة بندق
خطوبة حودة بندق

نشر مطرب المهرجانات حودة بندق، عدة صور وفيديوهات قصيرة - عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - ظهر فيها خلال حفل خطوبته على شقيقة المغني إياد جيان. 

وعلق حودة بندق على صور وفيديوهات خطوبته، قائلا: «معقول يبقي معايا علطول ولا يفارق يوم و يعيشني ف حبه ليالي».

 

أغنية توت بري

من جهة أخرى، كشف المطرب حودة بندق، عن موعد طرح أغنية توت بري مع المطربة نعوم. 

ونشر حودة بندق، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة بوستر أغنية توت بري، معلنا طرحها يوم الأحد 10 أكتوبر الجاري. 

ويستعد المطرب حودة بندق والمطربة نعوم لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “توت بري” فى ثاني تعاون بينهما بعد أغنية طريقى خوف. 

توت بري من كلمات مسلم، الحان حوده بندق، توزيع عمرو الخضرى.  

يذكر أن توت بري هى التعاون الثانى  بين نعوم وحودة بندق بعد نجاح أغنية طريقى خوف من فيلم ٣٠ مارس التى حققت نجاحا كبيرا على القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية.  

أغنية  طريقى خوف من كلمات أحمد الجوكر وتوزيع عمرو الخضري وجرافيك احمد محمد. 

txt

"توت بري".. حودة بندق يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

txt

إنفجار إطار سيارته| حودة بندق يتعرض للحادث الثاني خلال شهر

أحدث أعمال حودة بندق

كان أخر أعمال حودة بندق، هي الأغنية الدعائية لفيلم 30 مارس المعروض بالسينمات حاليا، وقدمها مع نعوم، وهي من كلمات : احمد الجوكر، الحان : حوده بندق، توزيع : عمرو الخضري. 

حقق ڤيديو كليب أغنية “خطر” لـ حودة بندق، ومسلم نجاح كبير حيث تخطى حاجز الـ 4 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه كما تصدر التريند رقم 1 عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

"خطر" (ياللي سيرتي تعباك) لـ حوده بندق، كلمات اسلام المصري، والبرومو احمد محمد.

وكان كليب مهرجان "كله طار في المطار" لـ حودة بندق، ومحمد  شاهين، قد احتل تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد ساعات قليلة من طرحه عبر القناة الرسمية.

وتقول كلمات الأغنية: "انا وجعي كوم و عزت نفسي كوم تاني .. عيني مش ازاز ولا ليا سيد ولا ايدي وجعاني .. دول قالو راحو سابو باعو لما كنت انا مشتريهم  .. لا مش محبه دول رخاص يعنى التراب مالى عنيهم".

كله راح .. كله باع .. تحيا خاصه طالعه منى ليهم  وانا بهنيهم .. كلام كلام كلو كلام بس نا جميلى كاسر عنيهم .. كله طار .. فى المطار".

مهرجان "كله طار في المطار" كلمات احمد الجوكر، وكلمات الموال: محمد النجار.

بندق حودة حوده بندق مطرب المهرجانات المطرب حودة بندق أغنية توت بري أغنية توت بري

ترشيحاتنا

8 أحكام مهمة لصحة الصلاة يغفل الناس عنها

هل مقوي الأظافر يمنع صحة الوضوء؟ الإفتاء ترد

مستقبل وطن بالسويس يحصد درع الامتياز كأفضل تنظيم لدورة كرة القدم

آلية عمل الاتحادات النوعية في قانون الرياضة

خطأ شائع يقع فيه البعض عند إدراك الإمام يبطل الصلاة.. الإفتاء توضح

أيمن حمزة يكشف تفاصيل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

رفض مقابلة ممدوح عباس.. الغندور يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف بن شرقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلو التغيير.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا ساهرا في القاهرة الجديدة

عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

فيديو

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ