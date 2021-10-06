الكويت.. تفاصيل إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق جابر المبارك

قررت محكمة الوزراء في الكويت، الثلاثاء، إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء السابق، أحد المتهمين في قضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ"صندوق الجيش" بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إنه في أول جلسة لمحكمة الوزراء بعد انتداب رئيسها الجديد المستشار نصر آل هيد، قررت المحكمة إخلاء سبيل رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، بكفالة 10 آلاف دينار.

وجاء إخلاء سبيل جابر المبارك؛ بناء على الطلب المقدم من وكيل المبارك المحامي إبراهيم محمد الكندري، بصفته؛ لتحديد جلسة لاستئناف نظر قضية حسابات صندوق الجيش والإفراج عنه.

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق حبس المبارك، احتياطياً، وأمرت بإيداعه السجن، وحظر النشر في قضية "صندوق الجيش"، المتهم فيها مع وزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح، و7 آخرين.

وسبق أن واجهت المحكمة المبارك والجراح بالتهم الموجهة إليهما، إلا أنهما أنكرا التهم وطالبا بسرية الجلسة وأن يستمر قرار حظر النشر في القضية إعلاميا.

وفي وقت سابق، عقدت محكمة الوزراء في الكويت جلسة للنظر في القضية الشهيرة المتعلقة بسوء استخدام أموال الجيش، والتي تمت إثارتها منذ نحو عامين، ورفضت إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية.

وأثيرت القضية عام 2019، بعدما قدم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام بشأن وجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.