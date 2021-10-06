طقس يوم 6 أكتوبر.. الأرصاد تكشف توقعاتها ودرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على باقي الأنحاء.



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 20

الإسكندرية 27 22

وادي النطرون 28 20

طنطا 29 21

شبين الكوم 29 21

دمنهور 29 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 28 20

بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

الزقازيق 29 21

المنصورة 28 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 30 21

نخل 28 17

نويبع 31 25

طابا 28 22

كاترين 27 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 21

بني سويف 31 21

المنيا 30 21

أسيوط 31 20

سوهاج 32 21

قنا 33 22

الأقصر 34 23

أسوان 35 22

ادفو 36 22

أبوسمبل 35 23

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 22

حلايب 30 23

رأس حدربة 30 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 41 28

المدينة 41 29

الرياض 38 25

المنامة 35 30

أبوظبي 38 29

الدوحة 37 29

الكويت 39 25

دمشق 30 15

بيروت 29 26

عمان 28 16

القدس 27 19

غزة 28 22

بغداد 35 19

مسقط 32 29

صنعاء 26 14

الخرطوم 40 28

طرابلس 30 21

تونس 25 18

الجزائر 23 17

الرباط 28 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 20 07

اسطنبول 22 15

إسلام آباد 33 20

نيودلهي 35 22

جاكرتا 32 24

بكين 16 09

كوالالمبور 32 24

طوكيو 26 21

أثينا 24 16

روما 22 12

باريس 18 09

مدريد 24 10

برلين 16 10

لندن 19 12

مونتريال 20 12

موسكو 11 01

نيويورك 22 16

واشنطن 25 17

نواكشوط 35 26

أديس أبابا 22 12