موجز السوشيال ميديا| محمد صلاح يستعد للمشاركة أمام ليبيا.. أحمد ياسر ريان يحتفل بخطوبته.. راندا البحيري تعلق على تجاهل دعوة رئيس الزمالك لحفل كأس العالم.. زوجة محمد زيدان تبهر متابعيها بجمال ملامحها

يرصد موقع "صدى البلد"، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

جاهز للذهاب.. محمد صلاح يستعد للمشاركة مع منتخب مصر أمام ليبيا



تركي آل الشيخ يهنئ الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة



شاهد.. كيف احتفل أحمد ياسر ريان بخطوبته



راندا البحيري تعلق على تجاهل دعوة رئيس الزمالك لحفل افتتاح كأس العالم للأندية



رولا سعد بإطلالة جريئة أمام "حمام السباحة"



مروة الأزلي تقضي إجازتها في شلالات الأردن.. صور



"أبو ريدة" يهنئ محمد شوقي بـ عيد ميلاده: من أفضل لاعبي الوسط