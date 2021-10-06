بتكلفة مليار و800 مليون دولار.. مصر تنفذ الربط الكهربائي مع السعودية ..ونواب يؤكدون : تهدف إلى استغلال الفائض الاستهلاكي للدول وتخفيض أسعار الكهرباء مستقبليا

برلماني: إنشاء 60 محطة توليد كهرباء وتأهيل أخرى لدعم مشروعات الربط الكهربائي

وكيل طاقة النواب يكشف فوائد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

فايزة صالح : مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية تمنح مصر دورا محوريا بالمنطقة

قالت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بدأ منذ عدة سنوات، حيث تم البدء في الدراسات المرتبطة به في عام 2012.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية غزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم توقيع حزم العقود المختلفة لهذا المشروع العملاق.

ولفتت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى أن تكلفة المشروع 1.8 مليار دولار، يخص مصر منها 8 مليارات جنيه.

واستطرد المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الجزء المصري من التمويل والبالغ 8 مليارات جنيه يتم الحصول على معظمه من صناديق عربية، لعدم الرغبة في تحميل الدولة المصرية أي أعباء.

وأوضحت أن المشروع ينقسم 3 مراحل أولها إنشاء خطوط هوائية بطول 355 كيلو مترا بتقنية التيار المستمر التي تستخدم لأول مرة في مصر.

ونوهت بأن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن نقل 1500 ميجاوات وهي نصف طاقة المشروع الكلية.

وتواصل " صدي البلد" مع عدد من نواب البرلمان لمعرفة أرائهم في مشروعات الربط الكهربائي التي تجريها الدولة مع الدول العربية ومنها السعودية، موضحين أهم فوائدها، علاوة علي الخطوات التب تم إتخاذها لدعم البنية التحتية للمشروع.

وقال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، إن هناك تنوعا ملحوظا في مصادر توليد الكهرباء، اعتمدت عليه الدولة في إنشاء محطات التوليد سواء كان المصدر من التوليد البخاري أو الرياح أو الطاقة الشمسية أو من المياه؛ مما يعتبر ذلك أحد العوامل التي تدفع بملف الكهرباء للأمام.

وأكد "الجبلاوي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أبرز فوائد مشروعات الربط الكهربائي التي تجريها الدولة مع عدد من الدول العربية وآخرها السعودية، تعد ذات أبعاد استراتيجية واقتصادية هامة، علاوة على أن الخطوات ستنعكس بالإيجاب علي أسعار الكهرباء علي المدي القريب، معقبا "متوقع بعد أشكال التبادل الكهربي دي هيكون في انخفاض في أسعار فواتير الكهرباء".

وأشار وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، إلى أن ملف الكهرباء وخاصة تصديرها نقطة تحول بالنسبة لإنجازات الدولة في خطتها لتنمية موارد الطاقة، لا سيما أن الدولة لديها وفرة كبيرة من إنتاج الكهرباء.



واختتم النائب حديثه، قائلا “جهود واسعة من الدولة في إنشاء محطات توليد الكهرباء وذلك لدعم استراتيجية الوزارة في الوصول إلي أهدافها ضمن خطة التنمية المستدامة”.

وقال النائب عادل عامر عضو مجلس النواب، إن وزارة الكهرباء بتوجيهات من الرئيس السيسي قامت بتأهيل 60 محطة توليد كهرباء من تجهيزات وإمكانات، علاوة علي إنشاء 60 محطة جديدة أخرى وذلك باعتبار هذه الخطوة تأسيسا للبنية التحتية لملف الطاقة والكهرباء.

و أكد " عامر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وعدد من الدول العربية مثل الأردن وليبيا والسودان ومؤخرا السعودية تهدف إلي تحقيق فائض للاستهلاك ينتج عنه تبادل الكهرباء،إضافة إلي إطلاق استثمارات متعلقة بشئون الكهرباء وآليات توزيعها.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن أبرز فوائد مشروعات الربط الكهربائي هو تخفيض أسعار الكهرباء نتيجة العمل علي وفرتها بشكل مستمر وأيضا نتيجة الاستفادة من فائض استهلاك الدول العربية التي تم إجراء مشروعات الربط معها.

ونوه النائب، إلى أن مشروعات الربط الكهربائي تعد بمثابة آلية جديدة للتركيز علي استغلال مورد الكهرباء بشكل أمثل يحقق التنمية المستدامة.

فيما قالت النائبة فايزة صالح عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن القيادة السياسية تسعي جاهدة لإستغلال الموارد الطبيعية بالدولة الإستغلال الأمثل لا سيما مورد الكهرباء ليس فقط لإيجاد وفرة في الإنتاج بل الإتجاه إلي التصدير أيضا مما يعتبر إتجاه فريد من نوعه.

وأضافت فايزة صالح لـ "صدي البلد"، أن هناك عدد من مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول العربية منها الأردن وليبيا ومؤخرا السعودية حيث يأتي ذلك بمكاسب إقتصادية عظيمة علي الدولة.

ولفت عضوة مجلس النواب، إلي أن أبرز الخطوات الجادة التي اتخذتها القيادة السياسية بملف الكهرباء هي إنشاء عددا من محطات توليد الكهرباء بمختلف أرجاء الدولة وذلك بإعتبار هذه الخطوة ضمن تأسيس البنية التحتية للمشروعات التي تعتزم مصر الدخول فيها لتصدير الكهرباء.

وتابعت النائبة: “كما أن هذا النوع من المشروعات يضفي علي مصر دورا محوريا إقليميا لتبادل الكهرباء في المنطقة العربية”.

وأوضحت النائبة أن هذا المشروع يأتي تتويجاً لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ ويؤكد ريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربى أجمع باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربى مشترك .

وكشفت عن تحقيق هذا المشروع عن عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة الكبرى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء.