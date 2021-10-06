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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كاتم الأسرار.. معرض للفنان محمد أبوالنجا يكشف أسرار وحكايات المكان

محمد أبوالنجا
محمد أبوالنجا

يحتفي جاليري ديمي بالزمالك بافتتاح معرض "كاتم الأسرار" للفنان محمد أبوالنجا وذلك يوم الأحد 10 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءًا بحضور لفيف من الفنانين والنقاد.

حول المعرض يقول الفنان محمد أبوالنجا: "يدور موضوع الأعمال حول منطقة كوم غراب التي تقع مواجهة لمرسمي بمصر القديمة وهي تلة مهجورة يعلوها شجرة كبيرة وهذه التلة عبارة عن بقايا لمنازل مهدمة منذ زمن، هذا المثير البصري من حوائط وألوان وأزقة وفتحات كالمغارات وما يسكنها حالياً من حيوانات هذه الصورة التي تقع عليها عيني كلما نظرت من مرسمي تخطفني لخيالات بديعة ودفعتني لمشروع بصري فني محاولاً التنقيب عن أسرار روح المكان والكشف عن مدلولات العناصر وشواهد الحياة التي كانت، للوصول إلى قراءة للسلوك الاجتماعي والثقافي الشعبي الذي ساد مناطق الفقراء والبسطاء والذي تخبرنا به ألوان الحجرات التي تكشفها تلك الفنتازيا بين ألوان حجرات المعيشة وغرف النوم على سبيل المثال، من هنا إنغمست في هذه التجربة وجذبتني روح المكان الطيبة والشريرة والتي رأيت الشجرة التي تعلو هذه الهضبة رمزاً لها."

وفي تقديمه للعرض ذكر الفنان مهاب عبدالغفار: "يشكل التاريخ مادة إنسانية يكون من شأن التنقيب في عناصرها أن تتحول إلى دلالة معرفية.... ونحن نتفحص هنا تلك الهضبة التي درج على وصفها بـ "كوم غراب"؛ جبل الفقراء بمصر القديمة، حيث تخبر طبقات تلك الهضبة بتواريخ إنسانية، لمجتمعات كانت تحتفي بتلك الحياة البسيطة؛ بذلك الإرث الفنتازي للحضور الشعبي،.... من هذه المادة قام الفنان محمد أبو النجا بحفائره البصرية في البقايا المهدمة من البيوت،.... إن كل تفصيلة تحتويها طبقات تلك الهضبة، تتحول بصرياً إلى دلالة لوجداننا الشعبي الاجتماعي الذي تراكم بطقوسه ومعارفه،.... يفتح الفنان هنا كل الأماكن السرية في روح الجبل، ويضيف إليها ما تكاثف في الذاكرة التي شكلتها الأساطير والعقائد والأديان، ونجد أيضاً في طيات وخبايا العمل تلك الأجساد التي أتت من تصاوير الواسطي والتصاوير الهندية القديمة، الأمر الذي يحيلنا إلى وصل ما ينكشف داخلنا من إرث إنساني، نحن هنا أمام توليفة عجائبية تتعدى مجتمع كوم غراب في تاريخه المعاصر الذي نعرفه، نحن أمام إعادة صياغة لفكرة إنسانية عمقها تحقيب الفنان في التاريخ البصري للأثر...."

يستمر المعرض حتى 24 أكتوبر الجاري بجاليري ديمي (15 شارع أحمد صبري – الزمالك)

جاليري ديمي بالزمالك معرض كاتم الأسرار للفنان محمد أبوالنجا لفيف من الفنانين والنقاد منطقة كوم غراب

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