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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة شرق السودان

تشكيل لجنة عسكرية سياسية مشتركة.. البرهان وحمدوك يجتمعان لبحث أزمة شرق السودان

البرهان وحمدوك يجتمعان
البرهان وحمدوك يجتمعان لبحث أزمة شرق السودان

 

يعقد رئيسا مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة، عبدالله حمدوك،  اجتماعا اليوم، الأربعاء، لبحث أزمة شرق السودان.

وكشف مصادر لشبكة "العربية" أن حمدوك يسعى لتشكيل لجنة عسكرية سياسية مشتركة لحل أزمة شرق السودان.

وحسب بيان لمجلس الوزراء السوداني، تناول مجلس الوزراء السوداني، قضية شرق البلاد وإغلاق الميناء والطريق القومي الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد.

وجدد المجلس تأمينه على عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني شرق البلاد.

وحذر مجلس الوزراء السوداني من انعكاسات إغلاق ميناء بورتسودان والطرق في شرق البلاد، موجها بوضع استراتيجية لتنظيم وجود الأجانب في البلاد.

وأصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف.

وقدم مجلس الوزراء ترحمه على شهيد القوات المسلحة، مشيدًا بدور القوات المشتركة وجهودها في دحر الإرهاب.

وكان مجلس السيادة السوداني، أكد في وقت سابق أن الأوضاع في شرق السودان تحتاج للتعامل معها بحكمة.

 

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