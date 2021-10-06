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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: مفيش تقييم بالأبحاث السنة دي.. والامتحانات كلها في المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة كلامها واحد ولن يتغير فيما يخص نظام الدراسة في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022  .

 

وعبر وزير التربية والتعليم ، عن استياءه من المحاولات الدؤوبة التي تتم على السوشيال ميديا لنشر شائعات عن تأجيل الدراسة أو اغلاق المدارس أو تقليل عدد أيام الحضور.

 

وقال وزير التربية والتعليم : الدراسة ستكون منتظمة هذا العام في المدارس ، وسيتم تسجيل الحضور والغياب ، وسيتم عقد الإمتحانات داخل المدارس وليس في المنازل ، ولن يتم اللجوء إلى التقييم بالابحاث هذا العام.

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وأضاف وزير التربية والتعليم : أن العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون عاماً نظامياً منضبطاً، مشيراً إلى أن جميع مصادر التعلم الرقمية ستكون متاحة ولكن كعنصر مساعد مع انتظام الطلاب داخل الفصول في المدارس.

 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022.

 

وقال شوقي ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أعلنا موعد بدء الدراسة في الخريطة الزمنية الكاملة لـ العام الدراسي الجديد 2022 ، حتى يستطيع الناس ترتيب أوقاتهم ، ولكن أى تفاصيل أخرى سنعلنها في الأسبوع الأخير من سبتمبر.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم : بعد أن أعلننا الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022 ، لن نتحدث عن اى شيء حتى نهاية سبتمبر لأن لكل مقام مقال ، فنحن الآن ندير امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدور الثاني الإعدادية وامتحانات الدبلومات الفنية .

 

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022 بعد اعتمادها بتوقيع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم :

 

يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.

ويبدأ الفصل الدراسي الاول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما ، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما .

 

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول السبت 15 يناير 2022 ، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 7 مايو 2022

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية  21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.

 

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الاول والثاني ضمن ايام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

 

وتكون اجازة نصف العام أسبوعان تبدا من 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022 ، ويخصص الاسبوع الاخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة

 

وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر .

 

التربية والتعليم العام الدراسي الجديد المدارس التعليم الدراسة

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