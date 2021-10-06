معبرة عن سعادتها.. سلمي أبو ضيف: أشعر بالأناقة في أزياء إيلي صعب

سلمي أبو ضيف في زيارة مميزة لأتيليه المصمم العالمي إيلي صعب

عبرت الفنانة سلمي أبو ضيف، عن سعادتها بزيارة الأتيليه الخاص بالمصمم اللبناني والعالمي إيلي صعب ، حيث ارتدت فستان أنيق من تصميمه، ونشرت مجموعة صور من زيارتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت سلمى أبو ضيف ، معلقة من خلال الصور: "أشعر بالأناقة في فستان ايلي صعب".

وكانت أحدث أعمال سلمى أبو ضيف، دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد مُحاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مُصابة بمرض البهاق.

وكشفت سلمى أبو ضيف، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضًا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.

وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليل.