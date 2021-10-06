في ذكرى انتصارات أكتوبر .. الرئيس السيسي يوجه الشكر لأهالي سيناء |فيديو

خلال الندوة التثقيفية

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى الشكر اليوم لأهالي سيناء خلال الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد على دورهم الدائم تجاه الدولة المصرية كجزء من شعب مصر، و الذى ظهر فى 1976 و 1973 وما بعدهما حتى الآن .

وقال الرئيس السيسى ، إن الدولة المصرية فى وقت من الأوقات كانت غير قادرة على رد الجميل و الواجب تجاه أهالى سيناء معقبا :"نحن نشكركم و نحاول رد جميل أهل سيناء على الشعب المصرى بأكمله".

و أشاد الرئيس السيسى بالدور الذى قام به أهالى سيناء فى فترة تعد من أقصى الفترات، و لابد من ان نفهم ماذا يعنى بأن يعيش أشخاص فى كنف الاحتلال ،و يقومون بتقديم الدعم، و يعرضون حياتهم ،و حياة أسرهم لخطر حقيقى، و يستمرون فى الدعم حتى تعود سيناء إلى مصر و شعبها.

و تابع قائلا :" إذا كنا تأخرنا 30 عاما فإحنا بفضل الله سبحانه و تعالى هنتجاوز المدة دى و كأن سيناء يتم تعميرها منذ 30 عاما " .