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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم المعرض الرابع عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر2021"

صدى البلد

نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض ‏السنوى الرابع عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2021"  والذى تستمر فعالياته فى الفترة من ‏‏(4 - 7) أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر ، وذلك فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة ‏بالذكرى الـ 48 لإنتصارات أكتوبر المجيدة .‏

يضم المعرض العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية ‏والصور التى تناولت مراحل حرب أكتوبر ، ودور القوات المسلحة فى دعم مقومات التنمية الشاملة ‏للدولة فى كافة المجالات .‏

وشمل المعرض جناحاً للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات ‏التشكيلية التى تناولت حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم ، والتعليم العالى ، والثقافة ، ‏وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية ، بجانب إصدارات هيئة ‏البحوث العسكرية .‏

كما ضم المعرض جناحاً للأنشطة الفنية ضم عدداً من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية ‏والماكيتات التى جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم ‏فى أكتوبر 1973 تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية ‏وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابى الحرب .‏

وأحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التى شاركت فى حرب أكتوبر ‏‏1973 من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات كما شارك بالمعرض جهاز ‏مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كافة منتجات الجهاز والتى تقدم للزوار ‏بأسعار مخفضة .‏

وأشتمل معرض " ذاكرة اكتوبر 2021 " على مسرح ثقافى فنى لتقديم العروض الفنية والموسيقية ‏والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من ‏الجامعات المصرية ، ومديريات التربية والتعليم بمحافظتى القاهرة والجيزة.

كما تتضمن الفعاليات إفتتاح المتحف الحربى القومى بالقلعة يوم السادس من أكتوبر الجارى بعد ‏تطويره والذى يعد واحدأ من أهم المتاحف العسكرية التى تسرد تاريخ حقب زمنية مختلفة تضمنت ‏العديد من البطولات العسكرية الخالدة .‏

يأتي ذلك حرصاً من القوات المسلحة على إثراء الوعى الثقافى والفكرى لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد ‏وبطولات العسكرية المصرية والعربية على مر العصور.

حضر مراسم الإفتتاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والثقافة والإعلام وطلبة ‏الكليات والمعاهد العسكرية ، وعدد من طلبة المدارس والجامعات .‏

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القوات المسلحة هيئة البحوث العسكرية بانوراما حرب أكتوبر حرب اكتوبر

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