التعليم العالي: معادلات إلكترونية لطلاب الشهادات الأجنبية تسهل معرفة معادلتهم بالثانوية العامة

قالت الدكتورة رشا كمال ، رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن مبادرة ادرس في مصر هي مبادرة أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عام 2019، ومنذ انطلاقها عملنا وفق خطة استراتيجية والمبادرة تسير بنجاح رغم ما واجهها من تحدٍ كبير وهو فيروس كورونا، حيث استطعنا خلال هذه الفترة على دعم المبادرة بشكل كبير بتوجيهات وزير التعليم العالي بدعم الطلاب الوافدين أثناء فترة كورونا وعمل خطة تسويقية شاملة أونلاين افتراضية بحيث لا نغلق بابا أمام الطلاب الوافدين ولأننا بوابة لاستقطاب الطلاب الوافدين ودعم وتيسير الإجراءات لهم.

وأضافت "كمال" في تصريح لـ "صدى البلد"، الجديد في المبادرة هو إطلاق منصة ادرس في مصر، فالكيان كان ورقيا، وهو ما كانت نعمل به مع جهات الدولة بشكل ورقي روتيني لكن الآن الطالب الوافد على منصة ادرس في مصر يحصل على جميع الخدمات بشكل إلكتروني بسيط وسهل ومتميز، بالإضافة إلى منصة ادرس في مصر يوجد موقع تقديم وتسويقي عن الحياة المصرية والثقافة والحضارة والسياحة والتعليم داخل مصر.



وأشارت إلى انه تم إطلاق أبلكيشن لتقديم الدراسة بالإضافة إلى موقع به كل الشهادات الأجنبية التي تم عمل معادلات إلكترونية لها تسهل على الطالب بمنتهى الشفافية معرفة نسبته أو معادلته بالثانوية العامة المصرية والكليات أو الجامعات التي يمكن أن يلتحق بها وكل الخدمات ما بعد التقديم من إعادة الترشيح وإعادة القيد والتحويل من جامعة لأخرى والتحول من جامعة في الخارج إلى أخرى داخل مصر، وهذا العام يشهد تحولا رقميا وفق رؤية الدولة ككل في تقديم وتيسير الإجراءات على الطلاب الوافدين من خلال منصة ادرس في مصر.

وتابعت: "مبادرة ادرس في مصر أنشأت شبكة عنكبوتية مع كل وزارات الدولة، وهو نظام تسير عليه العديد من الدول مثل إنجلترا، كما قمنا بدعم القيادة السياسية بإقامة تعاون مع الوزارات والجهات في الدولة لتوفير الخدمات للطلاب الوافدين على سبيل المثال وزارة السياحة والآثار لدعم الطلاب الوافدين بزيارة المزارات السياحية من المعابد والمتاحف بحيث يحصل الطالب الوافد بكارنيه الجامعة على نفس سعر تذكرة الطالب المصري".