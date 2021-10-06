قدمتم كتير.. السيسى:اللي عملتوه لجيشكم يا مصريين جاء الوقت عشان يترد لكم

اللى انتم عملتوه لجيشكم يا مصريين جيه الدور اللى جيشكم بيرد معقبا " المصريين قدموا للجيش كتير " .

وأضاف " السيسى " ، خلال كلمته بالندوة التثقيفية " العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد:" الشعب وقف فى الطوابير ياخد سلعة غذائية علشان الجيش يحارب ودايما فضل شعب مصر على الجيش لن ينسى " .

وأضاف أن الوقوف بجانب فرد قوى يكون طبيعى ولكن دعمك للضعيف والمحتاج لا يفرض على أى شخص وهذا كان أحد دروس حرب اكتوبر وجاء دور الجيش المصرى لرد دعم الشعب المصرى معقبا " اللى انتم عملتوه لجيشكم يا مصريين جيه الدور اللى جيشكم بيرد ده دلوقتى بعمل غير مسبوق بمساهمته فى التنمية " .



وانطلقت اليوم فعاليات صباح اليوم الندوة التثقيفية " العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى .