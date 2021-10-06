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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شارك فى حرب أكتوبر.. هشام إسماعيل يحيى ذكرى والده

هشام إسماعيل
هشام إسماعيل

نشر الفنان هشام اسماعيل صورة لوالده الذى شارك فى حرب أكتوبر المجيد وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

 

وقال هشام اسماعيل : "الله يرحم والدى و احبابكم جميعا و يحفظ مصر من كل شر داخلى و خارجى يارب، كل عام و مصر و المصريين طيبين و منتصرين يارب".

هشام اسماعيل

مسلسل ورا كل باب 

وكان شارك مؤخرا هشام اسماعيل فى مسلسل “ورا كل باب” ضمن حكاية “قلب مفتوح” وشارك فى بطولة العمل  كمال أبو رية، فيدرا، محمد عادل، عماد رشاد، نور إيهاب ورانيا ملاح، وهي من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف هشام إسماعيل. 

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التبرع لنادى الزمالك 

قال الفنان هشام إسماعيل ، إن الجمهور يظن أن كل شخصية يقوم بتمثيلها يظهر فيها ممثل جديد ولا يظنون أنه هو نفس الممثل ، مؤكدا أن تمثيلة لا يقتصر علي شخصية فزاع فقط .

وأضاف هشام إسماعيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن" المذاع علي قناة" الحدث اليوم " ، أن تصريحه عن الزمالك "تبرعت للزمالك بدل متعة" لم يصدر منه والصحفي الذى قام بكتابة الموضوع هو صاحب العنوان ، مؤكدا انه زملكاوي جدا .

واوضح هشام إسماعيل ، انه حاول الترويج لحساب النادي من اجل التبرع بالإضافة إلي أن النادي مر بضائقة مالية خلال السنوات الماضية وهي سبب عدم استقرار إدارة النادي .

هشام اسماعيل أخبار هشام اسماعيل أعمال هشام اسماعيل مسلسل ورا كل باب حرب اكتوبر

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