بعد نجاحه في إبدأ حلمك .. حسام سيف النصر ينضم لـ أنا وهي

كشفت مبادرة إبدأ حلمك لوزارة الثقافة عن العشرات من المواهب الشابة في مجالات الفنون المختلفة، سواء التمثيل أو الاخراج أو غيرها، ومنهم الفنان حسام سيف النصر، الذي حقق نجاحا كبيرا في المبادرة، وانضم لأسرة مسلسل "انا وهي" مع أحمد حاتم وهنا الزاهد.



ويستعد حسام لتصوير دوره في المسلسل نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد أن أوقف المخرج سامح عبد العزيز تصوير مسلسل "أنا وهى" بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم 20 يومًا، من أجل تغيير الديكورات، حيث يعمل عبد العزيز على معاينة أماكن تصوير جديدة من أجل المشاهد الخارجية، وذلك بعد إنهائه عدد من المشاهد الداخلية داخل ديكور شركة بالقرية الذكية لماضية، والعمل من تأليف مصطفى حمدى.

وأعرب الفنان حسام سيف النصر، عن سعادته بالمشاركة، مع هؤلاء النجوم في مسلسل "أنا وهي"، مؤكدًا على أن دفعة كبيره له في مشواره السينمائي.