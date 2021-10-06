عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد نجاحه في إبدأ حلمك .. حسام سيف النصر ينضم لـ أنا وهي

حسام سيف النصر
حسام سيف النصر

كشفت مبادرة إبدأ حلمك لوزارة الثقافة عن العشرات من المواهب الشابة في مجالات الفنون المختلفة، سواء التمثيل أو الاخراج أو غيرها، ومنهم الفنان حسام سيف النصر، الذي حقق نجاحا كبيرا في المبادرة، وانضم لأسرة مسلسل "انا وهي" مع أحمد حاتم وهنا الزاهد.


ويستعد حسام  لتصوير دوره في المسلسل نهاية الشهر الجاري،  وذلك  بعد أن أوقف المخرج سامح عبد العزيز تصوير مسلسل "أنا وهى" بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم 20 يومًا، من أجل تغيير الديكورات، حيث يعمل عبد العزيز على معاينة أماكن تصوير جديدة من أجل المشاهد الخارجية، وذلك بعد إنهائه عدد من المشاهد الداخلية داخل ديكور شركة بالقرية الذكية لماضية، والعمل من تأليف مصطفى حمدى.

وأعرب الفنان حسام سيف النصر، عن سعادته بالمشاركة، مع هؤلاء النجوم في مسلسل "أنا وهي"، مؤكدًا على أن دفعة كبيره له في مشواره السينمائي.

مبادرة إبدأ حلمك لوزارة الثقافة المواهب الشابة الفنان حسام سيف النصر مسلسل انا وهى هنا الزاهد

ترشيحاتنا

ذكرى المولد النبوي.. منحة إلهية تتحق بالصلاة على آل بيت النبي

وديا.. شوط أول سلبي بين بيراميدز وطلائع الجيش

في ذكرى نصر أكتوبر.. محافظ شمال سيناء: مشروعات تنمية بـ 700 مليار جنيه

لونا الحفني : كريم بروش يعمل بقوة على تفتيح وترطيب البشرة |فيديو

مدبولي لـ لوريال العالمية : نحسن ونشجع الاستثمارات صديقة البيئة

حكم الإنفاق على القطط .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوقي عن الدراسة: الوضع خطير ولا يحتمل التأجيل.. ولادنا خسروا السنتين اللي فاتوا

شوبير : حسام غالي لن يترشح في انتخابات الأهلي .. شاهد

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

وائل جمعة يعلن عبر صدى البلد سلامة أشعة الشناوى ولحاقه بمباراة مصر وليبيا

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

السعودية.. رئاسة الحرمين تزف بشرى سارة لمواطنيها

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

حاول اغتصابه فخنقه حتى الموت.. تعرف على عقوبة قاتل طفل بشتيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

موت محمول جوا.. تحقيق يفضح بالصور استخدام إثيوبيا طائراتها المدنية لنقل السلاح أثناء حرب تيجراي

كارثة فيسبوك.. شهادة فاضحة لزوكربيرج أمام العالم.. وحقيقة علاقته بشركات التبغ

بعد تألقها في Spencer.. كريستين ستيوارت تتصدر غلاف مجلة إنترتينمنت ويكلي

فيديو

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

رجيم خاطئ.. إطلالة صادمة لـ أمل إبراهيم بعد غياب طويل .. فيديوجراف

يضم عظامًا بشرية.. اكتشاف كهف الموت في السعودية

ما تصلوش عليا وعمرو دياب عجوز.. تصريحات نضال الأحمدية تفتح عليها النار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

رجب الشرنوبي يكتب العبور الآمن

د. غادة جابر تكتب: ماذا نعرف عن حرب أكتوبر؟

سيد الطاهر يكتب: الغاز أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ