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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|ضوابط بدء الدراسة مع موجة كورونا الرابعة.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عميد سياسة واقتصاد القاهرة: المنصات الإلكترونية مستمرة في العام الدراسي الجديد
كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، حقيقة إلغاء المنصات الإلكترونية خلال الفصل الدراسي الجديد بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات لعودة الدراسة وجها لوجه.

بروتوكول تعاون بين التعليم العالي وشركة السويدي لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية خاصة
وقع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون مع المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويدي إديوكيشن للخدمات التعليمية؛ بهدف إنشاء وتشغيل 10 جامعات تكنولوجية خاصة تطبق معايير دولية للجودة، وذلك بمجمع التعليم الخاص في القاهرة الجديدة.

التعليم تكشف الخطة الكاملة لضوابط بدء الدراسة في المدارس بالتزامن مع موجة كورونا الرابعة
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لحسم ضوابط بدء  بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه ٩ اكتوبر ٢٠٢١

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 عبر هذا الرابط
تنسيق الجامعات 2021 … ينتظر طلاب الدبلومات الفنية لعام 2021 ، نتيجة التنسيق الخاصة بهم للالتحاق بالكليات وذلك بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات الخاصة بهم .

تعليم المنيا يختتم تدريب تعزيز الحريات الدينية
اختتمت مديرية التربية والتعليم بالمنيا تدريب تعزيز الحريات الدينية تحت شعار "نبذ العنف والتسامح وقبول الآخر"، والذي أقيم بمدرسة العهد الجديد بإدارة سمالوط التعليمية برعاية الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، ورئيس اللجنة التنفيذية للحريات الدينية.

"انتصارات أكتوبر المجيدة".. ندوة بجامعة الوادى الجديد| صور
نظمت جامعة الوادي الجديد ندوة عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بقاعة مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمبنى الإدارى للجامعة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والأستاذ الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور عمداء ووكلاء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

الهيئة القومية لجودة التعليم تعتمد 5 معاهد أزهرية بالمنيا

واصلت منطقة المنيا الأزهرية اعتماد معاهدها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قبل الجامعي بحصول 5 معاهد على الاعتماد والتوثيق الرسمي.

الأخبار التعليمية عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة وزير التعليم العالي شركة السويدي

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