بعد تصدرها التريند .. أجرأ اطلالات مى عز الدين تكشف عن أنوثتها

تصدرت الفنانة مى عز الدين ؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية .

أثارت الفنانة مى عز الدين، الجدل خلال الفترة الماضية بعد نشر صوره لها على السوشيال ميديا، باطلالات انيقة ومثيرة ومميزة خطفت الأنظار بجمالها .

وتعتمد مى عز الدين؛ على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .

وتتميز الفنانة مى عز الدين ؛بجمالها الساخر بقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.



و تعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وانقاص وزنها و قوامها المثالى من خلال إطلالتها التى تظهر بها فى الحفلات .

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة مى عز الدين.

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شاركت الفنان مى عز الدين ، متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع انستجرام، بعد فترة كبيرة من اعتزالها للسوشيال ميديا .



وظهرت مى عز الدين ، بإطلالة رقيقة اعتمدت فيها على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الهادئ.

واستطاعت الفنانة مى عز الدين ان تخطف الأنظار اليها من خلال مسلسل "خيط حرير" الذى عرض مؤخؤا وحقق نجاحا كبيرا وياتى هذا العمل بمثابة رد اعتبار لـ مى عز الدين التى لم تحقق نجاحا كبيرا فى أعمالها الاخيرة خاصة مع ابتعادها عن السينما.



خيط حرير مى عز الدين



تاليقت مى عز الدين فى العمل نظرا لكونه من الاعمال التى كتبت بشكل جيد فضلا عن عرضها خارج السابق الرمضانى وهو ما اتاح فرصة لمشاهدتها بشكل مختلف كما استطاعت مى عز الدين ان تستعيد جزءا كبيرا من بريقها من خلال شخصية مثيرة للجدل ابدعت فى تجسيدها على الشاشة بشكل جيد.

مى عز الدين وتعاونها مع المؤلف محمد سليمان عبد الملك والمخرج ابراهيم فخر



قال مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك إنه عرض فى البداية فكرة المسلسل على المخرج، وكان خائفا من رد فعل المخرج ومى، لكنهما تحمسًا لفكرة المسلسل جدا.



بينما أكد إبراهيم فخر أنه كان قلقا بطرح المسلسل بعيدا عن شهر رمضان باعتباره الموسم الأساسى للدرما، لكن بعد تجربة "خيط حرير" وجد أنه حقق نجاحا كبيرا وصنع موسما خاصا، مشيرا إلى أن أى عمل جيد يجذب المشاهد، وأن شركة سينرجى تبذل مجهودا كبيرا فى صنع أكثر من موسم غير موسم رمضان.



وقال مخرج مسلسل "خيط حرير" إبراهيم فخر، إن النجمة مى عز الدين ليست ممثلة شاطرة فقط، لكنها ملتزمة، معلقا: "الالتزام والجدية أكتر حاجة مخليانى متمسك بالشغل مع مى عز الدين"، مشيرا إلى أن مى أحبت الشخصية لذلك قدمتها بشكل مبدع، وأكد أن الحالة العامة للمسلسل مثل لعبة الشطرنج لعبة موترة للغاية لكن اللاعبين يلعبون ببطء وتفكير عميق.

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