مي عز الدين تعود لجمهورها السوشيال ميديا بصورة جديدة

نشرت الفنانة مي عز الدين صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي إنستجرام .

وظهرت مي عز الدين في الصورة برفقه قطتها وعلقتها عليها :" سكر ".

ومن المعروف دائما عدم تفاعل مع عز الدين مع جمهوره عبر السوشيال ميديا .



لكن مي قررت أن تقطع غيابها وتشارك جمهورها بصورة جديدة لها، لتعرفهم على قطتها.



يشار إلى أن آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج سينرجي - تامر مرسي، إخراج إبراهيم فخر الدين، ويشارك في البطولة كلا من؛ مي عز الدين، محمود عبد المغني، أحمد خليل، سوسن بدر، نيكولا معوض، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، مي سليم، هنادي مهنى، محمد سليمان، حنان سليمان وأحمد صيام.