محمد الغيطاني يكشف دور الروائي الراحل في حربي الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو

قال المستشار محمد جمال الغيطاني نجل الروائي الراحل جمال الغيطاني ، أن والدي شكل وجداننا جميعا في قضية هو كان شاهد عليها ومشارك فيها وليست مجرد كتابة لأديب مر بظرف تاريخي ولكنة كـ مقاتل مقيم علي الجبهة وهي فترة من اكثر فترات تاريخنا المعاصر وأكثرها تحدي وهي فترة حرب الاستنزاف .

واضاف محمد جمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " أون أي " ، أن جمال الغيطاني خاض معارك كثيرة ليبرز عظمة وبطولة الجندي المصري في حرب الاستنزاف واتيحت له الفرصة أن يكون شاهدا علي حرب 6 أكتوبر ، مؤكدا أن

والده كان واحد من الناس وكان يكتب عنهم وعن أحوالهم وأراد القدر أن يمر الناس في ذألك الوقت بحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر .

واوضح محمد جمال ، أن جمال الغيطاني كان لدية استيعاب كبير للتاريخ المصري وعلاقة التاريخ المصري بالجيش المصري وبتفرد الجيش المصري بتاريخ مصر وكيفية اختلاف الجيش المصري في تكوينه ونسيجة عن أي جيش أخر في العالم .